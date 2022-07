Jennifer López reveló un grave problema de salud y afirmó que: “Me creía invencible”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante Jennifer López recientemente habló de todos los problemas de salud que ha tenido a lo largo de su carrera por llegar a pensar que de ninguna manera le pudieran llegar a causar consecuencias a largo plazo, hecho que hizo saber a través de un boletín que publicó en ‘On The JLO’.

En el comunicado resaltó que es súper importante y serio que las personas tomen el descanso correspondiente para que a futuro no les llegue a ocasionar consecuencias que después sean difíciles de atacar.

“Hubo una época en la que dormía de tres a cinco horas cada noche. Estaba todo el día en el plató y toda la noche en el estudio, y los fines de semana hacía giras promocionales y grababa videos. Tenía poco más de 20 años y me creía invencible”, resaltó la también empresaria.

A su vez, reveló que hubo una oportunidad en la cual se vio afectada, pues lo que era no dormir, el estrés generado por el exceso de trabajo la fueron bloqueando poco a poco, más cuando comenzó a pensar en todas las cosas con las que debía cumplir por compromisos laborales.

“No podía ver con claridad, los síntomas físicos comenzaron a asustarme y el miedo se agravó. Ahora sé que fue un ataque de pánico clásico provocado por el agotamiento, pero en aquel momento nunca había escuchado ese término”, expresa en un boletín informativo que llega a las personas que están suscritas a su página web.

Luego de ella haber sentido que estaba “congelada” fue cuando procesó que de manera urgente debía considerar en cambiar su ritmo de vida diario o las cosas podrían seguir cambiando y no sería a su favor.

"Le pregunté al médico si me estaba volviendo loca. Me dijo: 'No, no estás loca. Necesitas dormir de siete a nueve horas cada noche, no bebas cafeína y asegúrate de hacer ejercicio si vas a tener este ritmo de trabajo", fue la respuesta que le dio el especialista al que asistió.

La intérprete del ‘Anillo’ aseguró que puede terminar siendo aún mucho más delicado el hecho de no tomar en consideración todo lo que necesita no solo el cuerpo, también la mente.

