Hijo de Mike Tyson explota las redes sociales al mostrar sus costosos vehículos de más de $200,000 dólares cada uno [Fotos]

Amir Tyson, hijo de la leyenda del boxeo Mike Tyson, al parecer heredó los gustos excéntricos de su padre al invertir parte de su patrimonio en lujosos carros que a menudo muestra a través de sus redes sociales.

En varias ocasiones Mike Tyson se dejó ver sobre carros costosos, especialmente cuando comentó que despilfarró su fortuna de más de $400 millones de dólares, ahora Amir tomó el mismo camino pero con gastos más conscientes.

Apenas a sus 24 años su desempeño como actor y productor en producciones audiovisuales lo ha llevado a amasar una fortuna que complementada al dinero de su padre siempre lo ha mantenido en un alto estatus que exhibe a través de sus vehículos.

Uno de ellos se trata del Maserati MC20, un lujoso vehículo de color blanco que tiene un valor cercano a los $275,000 dólares y que a menudo luce en su cuenta de Instagram por tratarse de un ejemplar que puede alcanzar una velocidad máxima de 325 mph.

Además, Amir Tyson no escatima a la hora de gastar en otro nivel de automóvil como lo es un Lamborghini. Por eso se jacta de poseer un Aventador, uno más veloces de la marca italiana que se caracteriza por un precio no menor al medio millón de dólares ($518,000) en su ejemplar más económico. View this post on Instagram A post shared by Amir Tyson (@amir_j_tyson)

Pero cuando se trata de eventos formales Tyson sabe que la clase que le imprime un Bentley no tiene comparación. Por esa razón adquirió por un precio cercano a los $250,000 dólares un Bentley Bentayga, el cual utiliza habitualmente para cuando va a salir a alguna proyección de cine o televisión en las que se encuentra involucrado. View this post on Instagram A post shared by Amir Tyson (@amir_j_tyson)

Otros ejemplares de tipo Range Rovers, Mercedes Benz y hasta un jet privado son parte de los vehículos en los que Amir Tyson se traslada a diario, demostrando que mantiene la clase y los lujos a los que su padre solía estar acostumbrado.

