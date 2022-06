Casi dos meses después de la bofetada de Will Smith a Chris Rock, Mike Tyson opinó sobre el tema: “Fue interesante”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El exboxeador Mike Tyson acudió este viernes como invitado al programa de Jimmy Kimmel Live, que se caracteriza por contar con asistentes de lujo, y en ella dentro de tantas preguntas que le realizó el animador le pidió su opinión por la polémica entre Will Smith y Chris Rock de los pasados premios Oscar.

Ante la pregunta de Kimmel sobre qué tenía para decir del golpe que le dió Will Smith a Chris Rock sobre el escenario de la Academia, Tyson no tuvo problemas para mostrar lo que opinaba, pero dejó en claro que no le sorprendió mucho.

“Fue interesante. No sé, si él (Smith) sintió que era necesario hacerlo, si él no se escandaliza, yo no me escandalizo“, expresó el expeso pesado.

Sin embargo, la pregunta fue una trampa porque a pesar que Tyson ni se inmutó si se vio un poco más incómodo cuando Kimmel sacó a colación su incidente con un pasajero en un avión.

En aquel hecho, Tyson agredió a un pasajero luego de que el usuario le pidiera una foto y el boxeador se negara; respondió con golpes en esa ocasión.

“Me equivoqué, nunca debería haber ocurrido. Volví a mi estado de niño primitivo. Estaba irritado, cansado y drogado”, comentó el púgil de 55 años.

Tras la respuesta, se notó a Tyson mucho más relajado y hasta se animó a disfrazarse como abeja en el propio show.

Mira el video aquí:

