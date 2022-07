La madre de Shakira habría revelado si desea que su hija vuelva o no con Gerard Piqué

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Desde hace unas semanas Shakira y sus familiares vienen atravesando una compleja situación, no solo por el hecho de la ruptura amorosa de la intérprete de ‘Te felicito’, también por la salud de su padre, William Mebarak, quien desde hace algunos días no ha estado en su mejor momento motivado a la caída que tuvo el pasado mes de junio.

Nidia Ripoll, madre de la colombiana habría sido abordada por un periodista de Europa Press en Barcelona, España, donde presuntamente le preguntaron que si ella estaría de acuerdo con una reconciliación entre su hija y el futbolista Gerard Piqué, a lo que ella respondió: “Lógico”.

A su vez, Ripoll también habría agregado que en medio de toda la situación que la familia ha estado viviendo están bien tanto la intérprete de ‘La Tortura’ como sus nietos. Por ello, manifestaría que: “Shakira está bien gracias a Dios. (Sus hijos) Un consuelo, imagínate si no”.

Sin embargo, en el programa de espectáculos ‘Chisme No Like’ recientemente revelaron que existiría la posibilidad que el padre de Milán y Sasha estuviese buscando nuevamente a la colombiana. Hecho que se habría registrado porque presuntamente él habría finalizado el presunto amorío que tuvo con una desconocida.

Además, también le consultaron sobre el supuesto rumor en el cual su hija aparentemente habría comprado una propiedad para mudarse a Miami con sus hijos. A su vez, muchos fueron los comentarios que surgieron, pues supuestamente el futbolista no iba a permitir que ella sacara a los pequeños de España.

“No tengo idea, no he hablado sobre eso“, dijo Ripoll.

William Mebarak el pasado mes de junio sufrió una caída en el domicilio de Shakira, lo que generó que fuese trasladado a un centro de salud para ser atendido. Posteriormente, casi un mes después volvió a un nosocomio aparentemente para haber sido operado, esto como consecuencia a la resbalada. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

“Ahí está, mejorando día a día gracias a Dios. Gracias a ustedes por preguntar. Todavía no lo sé… pronto yo creo. Este mes Dios quiera que sí”, señaló a Europa Press.

Hasta el momento Shakira no ha ofrecido declaraciones a la prensa. Sin embargo, cada vez que ha sido captada siempre le sonríe a la cámara de manera amable.

Te puede interesar:

· ¿De vuelta al pasado? Antonio de la Rúa habría buscado a Shakira en medio de su ruptura amorosa

· Shakira envía doloroso mensaje a su padre y genera preocupaciones entre sus fanáticos

· En medio del escándalo: Madre de Shakira ofreció detalles sobre la situación familiar