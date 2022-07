Yanet García luce sus torneadas curvas posando sensual en minibikini blanco

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Yanet García es considerada como una de las mujeres más sexys de la actualidad que tiene acostumbrados a sus 14.8 millones de fans de Instagram a deslumbrarlos con candentes producciones donde siempre presume su escultural cuerpo.

En esta oportunidad “La Chica del clima” aprovechó el auge que tiene en la famosa red social de la camarita para publicar un par de imágenes en las que se le puede admirar posando sensual mientras luce sus torneadas curvas con un minibikini color blanco y sujeta sus senos con las manos.

“Recuerda quien eres 🦁”, es el breve texto que incluyó en una de las postales que por el momento han recibido miles de ‘me gusta’ y elogios.

En otra publicación, durante su estancia en Yucatán, México, la chica fitness regiomontana se lució usando otro diminuto bañador en tono dorado junto a una piscina. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Cabe mencionar que Yanet García siempre trata de estar radiante para sus fieles admiradores, por eso mismo en días pasados hizo alarde de sus encantos de alto impacto durante una sesión con el fotógrafo Rafael Arroyo, donde modeló con una tanga de hilo y un babydoll de la reconocida marca de lencería Victoria’s Secret. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

