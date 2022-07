Barack Obama obtiene su primera nominación a los Emmy Awards por serie de Netflix

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este martes, 12 de julio, se anunciaron las nominaciones para los Emmy Awards 2022, los honores más prestigiosos de la televisión, y la lista reveló que Barack Obama recibió una nominación por primera vez.

El expresidente de EE.UU. obtuvo una candidatura en la categoría de narrador destacado por prestar su voz a la serie documental de Netflix “Our Great National Parks”.

La docuserie de cinco partes describe las historias de algunos de los parques nacionales del mundo a través de la vida de sus residentes más salvajes mientras explora nuestra relación con la naturaleza.

Barack es uno de los cinco nominados a narrador destacado junto con Kareem Abdul-Jabbar por “Black Patriots: Heroes of the Civil War” de HISTORY; David Attenborough para “The Mating Game” de Discovery+; W. Kamau Bell para “We Need to Talk About Cosby” de Showtime; y Lupita Nyong’o para “Serengiti II” de Discovery+.

Aunque Obama ya ganó dos Grammy al mejor álbum de palabras habladas: “Dreams from My Father”, de 2006, y “The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream”, de 2008, esta es la primera nominación al Primetime Emmy de su carrera.

Como era de esperar, los ganadores anteriores “Succession” y “Ted Lasso” barrieron las nominaciones, pero también hubo muchos recién llegados entre ellos.

Como los actores de cine Oscar Isaac, Andrew Garfield y Amanda Seyfried, que obtuvieron sus primeras nominaciones al Emmy por sus papeles en las prestigiosas series limitadas “Scenes From a Marriage”, “Under the Banner of Heaven” y “The Dropout”, respectivamente.

Mientras tanto, Zendaya también hizo historia en las nominaciones al convertirse en la persona más joven en ser nominada dos veces al Emmy a Mejor Actriz por el mismo papel: Rue de “Euphoria”. La actriz, de 25 años, ya se llevó el premio en 2020.

Los ganadores de la 74 edición de los Emmy serán anunciados el 12 de septiembre. View this post on Instagram A post shared by Zendaya (@zendaya)

