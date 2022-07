Fernando del Solar fue cremado con el último regalo de sus hijos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El presentador de televisión, Fernando del Solar falleció el pasado 30 junio, pues con el transcurrir de los días se pudo conocer que no se encontraba bien de salud, y es que él habría evaluado la posibilidad de mantener todo de una manera bastante discreta hasta que llegara el día de su partida.

Sin embargo, hace algún tiempo atrás el argentino también fue diagnosticado con cáncer, solo que el tipo que el tenía era linfoma de Hodgkin. Pese a toda la situación que él ya venía atravesando aparentemente sus hijos no se pudieron despedir él, aunque si pudieron darle un último obsequio que se llevaría para el resto de la eternidad.

Tanto Paolo y Luciano se tomaron un tiempo para escribirle unas hermosas palabras a su padre, pues lo hicieron con todo el corazón tras ser lo último que le podrían entregar en físico, hecho que duraría poco porque lo convirtieron en cenizas con el escrito de cada uno de sus primogénitos.

“Pedimos que lo cremaran con las cartas de mis niños y fue algo realmente sanador. Siento que sí les ayudó un poco a que empiecen a hacer consciencia de que esto está sucediendo y es una realidad por muy dolorosa que sea”, detalló Ingrid al programa radial ‘Conectadas’ (MVS).

“Quiero acompañar a mi hijos pero también estoy viviendo un proceso personal“, agregó durante la mencionada edición.

A su vez, ella espera que con el transcurrir del tiempo los pequeños puedan ir aceptando de mejor manera que su padre ya no está físicamente.

"Uno pensaría que cuando hay una pérdida de este tamaño, uno entra directamente en la tristeza, por ejemplo; pero le he visto conmigo y primero hay muchísimo enojo, incluso te puedes sentir culpable de enojarte con una persona que ya ni siquiera está aquí", explicó Coronado.

La también conductora de televisión tiene la fe puesta en que los primogénitos de Fernando puedan encontrar la paz que tanto necesitan en medio de una irreparable pérdida como esta.

“De pronto, mis hijos tienen estas explosiones de enojo y mi trabajo es acompañarlos en esos procesos y no intentar que no les duela, no intentar que no estén enojados”, dijo.

Del Solar tuvo dos hijos con Ingrid Coronado, estos fueron: Luciano Cacciamani Coronado (13) y Paolo Cacciamani Coronado (11).

