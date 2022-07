Se abre el “tulip dress” de Ana Patricia Gámez, conductora de Enamorándonos USA

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los vestidos o faldas con estilo “tulip dress” favorecen mucho a la figura de la mujer. Primero porque el estilo de este achica la cintura, destaca la cadera y deja buena parte de las piernas al desnudo. Ana Patricia Gámez llevó uno de estas características a Enamorándonos USA y se atrevió a bailar y saltar en tacones, dejando las piernas abiertas.

Por lo anterior, la falda del vestido se abrió como los pétalos de un tulipán. El vestido de Gámez era en color perla y definivitamente se veía hermosa con éste. En el vídeo, Ana Patricia baila y comparte junto a Migeblis Castellanos, quien en ausencia de Rafael Araneda ha conducido junto a la mexicana el show de UniMás.

Se sabe que Rafael Araneda volverá hasta mediados de agosto a Enamorándonos USA. El chileno aún está convaleciente de la operación a la que fue sometido el pasado 4 de julio.

Araneda compartió en Instagram un texto en el que habla sobre las razones por las cuales tuvo que ser atendido quirúrgicamente: “Ya me venía sintiendo mal y con un dolor fuera de lo común en mi garganta. Resumen: el doctor me manda al hospital para bajar la infección e hidratarme y aparece una sorpresita en uno de los exámenes. Un pólipo que extirpar.Todo salió muy bien. He tenido los cuidados necesarios. Nada para alarmarse, ni exagerar, es algo que conoce mi cuerpo ya que hace años ya me habían operado de lo mismo, por alguna condición de mi sistema y producto de mis hiperalergias, que esto se repitiera con los años”.

“Agradecido de estar mejor en poco tiempo, adolorido pero bien, super bien atendido y rodeado de cariño. Esto es sólo para que sepan por qué no me verán algunos días y si me ven, será al estilo cine mudo”.

