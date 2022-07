Migbelis Castellanos es un éxito como nueva conductora de Enamorándonos USA, junto a Ana Patricia Gámez

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Migbelis Castellanos está conduciendo el programa Enamorándonos USA junto a Ana Patricia Gámez, en ausencia de Rafael Araneda. Debido a que el conductor chileno está de baja por prescripción médica, luego de haber sido sometido a una operación de urgencia.

Sobre esto, el conductor se explicó a través de sus redes sociales: “El doctor me manda al hospital para bajar la infección e hidratarme y aparece una sorpresita en uno de los exámenes: un pólipo que extirpar. Y ya…ayer al quirofano y todo salió muy bien y he tenido los cuidados necesarios. Nada para alarmarse, ni exagerar, es algo que conoce mi cuerpo ya que hace años ya me habían operado de lo mismo, por alguna condición de mi sistema y producto mis hiperalergias, q esto se repitiera con los años… Y así fue. Aquí vamos, agradecido de estar mejor en poco tiempo, adolorido pero bien, super bien atendido, y rodeado de cariño”.

Pese a la situación de salud de Rafa, público está realmente contento con la presencia de Migbelis al frente del programa y esto es debido a que el carisma de la conductora siempre sobrepasa las cámaras de televisión. “Para mi este es el mejor dueto de reemplazo”, escribió un fan en la red social del show. Y esto viene después de ver que Ana Karina Banda regresó al programa, también para cubrir la ausencia de Araneda.

“Las mejores después de Rafa besitos”, asegura el público. Hay que señalar que el público también está triste porque Enamorándonos estará sin Rafael Araneda al aire por dos meses. “¿Cuándo vuelve rafa se le estraña?”, consultó alguien en la red.

En respuesta a esta pregunta sabemos que Rafael Araneda volverá al programa Enamorándonos USA hasta el próximo mes de agosto, en fecha del 22. Ya en su cuenta de Instagram personal Araneda dijo: “Hoy en silencio y solo con gestos y textos pase a saludar al tremendo equipo de @enamorandonosusa y también participe por unos minutos del inicio del show… Siempre agradecido por el cariño y a seguir la recuperación. Regresamos el 22 de agosto”. View this post on Instagram A post shared by Enamorandonos USA (@enamorandonosusa)

Lee más sobre Enamorándonos USA:

Tras su cirugía: Así fue la reaparición sorpresa de Rafael Araneda en ‘Enamorándonos USA’

Karina Banda y Carlos Ponce le quieren buscar novio a Lili Estefan

Karina Banda aseguró que siente “felicidad máxima” por lo que se viene en el próximo reality show de Univision