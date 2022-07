Inmigrantes deambularon seis días en el desierto de Arizona bajo una temperatura de 107°F; llamaron a sus familias para despedirse

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Jaime Pacheco, de 53 años, y Sebastián Ronaldo, de 21, salieron de Guatemala con la intención de llegar a Estados Unidos a través del desierto de Arizona, sin embargo, en el camino perdieron su rumbo y estuvieron a punto de morir en medio de la nada.



En entrevista con Univision los inmigrantes señalaron que llevaban seis días intentando llegar a Estados Unidos en condiciones precarias: no tenían comida, el agua se les había acabado y el calor que se sentía en el lugar los había deshidratado.



El panorama tanto para Pacheco como para Ronaldo era desalentador, razón por la que decidieron llamar a sus familias para despedirse; la pila les daba para hacer una llamada más y marcaron al 911 para pedir ayuda.



Los agentes de la Patrulla Fronteriza y el equipo de BORSTAR se prepararon para rescatar a los inmigrantes que estaban en la montaña Contreras, un lugar de difícil acceso por tierra, por lo que decidieron que lo más conveniente sería extraerlos vía aérea y con ayuda del equipo de Aire y Marina de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza iniciaron el operativo de rescate.

“Creía que íbamos a morir”

Una vez que fueron hallados ambos hispanos fueron rescatados en un lapso de una hora y lo primero que hicieron fue beber agua con suero para hidratarse; ambos fueron trasladados a una cancha de fútbol en Three Points, al sur de Tucson, donde los guatemaltecos fueron atendidos.



En el aire, Jaime Pacheco narró entre lágrimas al medio antes señalado su pesar: “Todo ha sido muy duro, llevamos seis días caminando. Hace tres días se nos acabó la comida. Vimos culebras cascabel, muchos coyotes, creía que íbamos a morir”.



Pacheco señaló que intentaba llegar a Estados Unidos para reunirse con su hijo, quien es ciudadano americano y con quien vivió un tiempo, pero tenía que estar cinco años fuera del país para volver a entrar y no dudó en hacerlo por la vía ilegal.



“Mi Dios es misericordioso, por Dios es que hemos sobrevivido”, dijo.



Sebastián Ronaldo contó que conoció a Pacheco en una bodega en México donde los “polleros” reúnen a las personas que traficarán al país de las barras y las estrellas, desde entonces se hicieron amigos y no se separó de él en ningún momento.



El inmigrante indicó que esta es la tercera vez que intenta cruzar a Estados Unidos y aunque en esta ocasión pudo haber muerto, intentará (una vez más) llegar a Houston donde lo esperan unos familiares.



“Por la necesidad (es) que uno pasa allá, no queda de otra. Iba para Houston con unos amigos y primos. Mi papá está en Virginia. Le llamé antes de que me rescataran. Le dije que ya no aguantaba y me dijo que me entregara, que llamara al 911. Ya lo había hecho y agradezco su trabajo”, dijo Ronaldo.



Así como Ronaldo, Pacheco también tomó el teléfono celular y llamó a su familia: “Ya no daba más (les dije) que le pidieran a Dios por mí, que no sabía si iba a sobrevivir más. Lastimosamente la madre tierra está muy caliente, demasiado calor”.



Te puede interesar:

* Aumenta la persecución de inmigrantes indocumentados que regresaron al país tras ser deportados

* Hasta $650 millones al año es lo que gana un “pollero” en México por traficar inmigrantes

* Fue inmigrante indocumentado durante 28 años, pero logró una visa a través de un amigo que guardaba un oscuro secreto

* Condenan a hispano que conducía un camión refrigerado con más de 20 indocumentados a punto de congelarse