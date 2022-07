Surfista mordido por tiburón: casos en alza en playas de Nueva York; experto dice que “no hay que preocuparse” 

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Un tiburón de la raza “tigre de arena” mordió a un surfista que nadaba en Smith Point County Park, en el condado Suffolk de Long Island (NY) temprano la mañana de ayer, informó un funcionario local.

Aproximadamente a las 7:30 a.m., el surfista de 41 años fue derribado de su tabla, golpeó al tiburón y luego vio que el escualo regresaba hacia él, detalló el ejecutivo del condado Steve Bellone. Sufrió un corte de diez centímetros en la pierna.

El hombre caminó para buscar ayuda porque no había nadie en la playa tan temprano, dijeron las autoridades. Luego, un guardaparque llamó al 911 y los médicos llevaron a la víctima a un hospital para recibir tratamiento por la herida.

Los socorristas mantuvieron la playa cerrada a los bañistas durante unas horas, pero luego dejaron que la gente volviera al agua. Las cuadrillas patrullaron el mar usando tablas de remo, motos acuáticas y drones aéreos, reportó Fox News.

“Estamos viendo muchos más tiburones en nuestras aguas porque el ecosistema es muy saludable… La gente no tiene que preocuparse” Frank Quevedo, director del Centro de la Naturaleza y el Museo de Historia Natural de South Fork, NY

Aunque los ataques de tiburones a humanos son muy raros, éste es el segundo en la playa de Smith Point este mes y se suma a varios otros casos recientes este verano en Nueva York.

El 3 de julio, un pequeño tiburón mordió a un socorrista en la mano y el pecho durante un ejercicio de entrenamiento. “Estamos viendo muchos más tiburones en nuestras aguas porque el ecosistema es muy saludable”, dijo Frank Quevedo, director ejecutivo del Centro de la Naturaleza y el Museo de Historia Natural de South Fork. “Sin tiburones en nuestras aguas el ecosistema colapsará”.