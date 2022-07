Coco Levy es cesado de su cargo tras varias denuncias de acoso sexual

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Después de que se hiciera viral el caso de Danna Ponce, quien el pasado 28 de junio hizo pública su denuncia en contra de Jorge ‘Coco’ Levy por presunto acoso y abuso sexual, más mujeres se atrevieron a alzar la voz para exponer sus propias experiencias con el hijo de la conductora Talina Fernández.

Poco después el productor rompió el silencio y aseguró que nada de lo que se le señalaba era cierto. Levy dijo que siempre se había conducido con respeto y dignidad, algo que también le ha inculcado a sus hijas, negando las acusaciones, pues señaló que eran falsas y querían afectar su imagen.

Coco Levy es destituido de su cargo en Videocine

Sin embargo, las malas noticias continúan para él, ya que tan sólo unas semanas después de las denuncias, la empresa Videocine informó que el hijo de Talina quedó cesado del cargo directivo que tenía.

Fue mediante un comunicado que la productora a cargo de Televisa Univision, al fin se pronunció y aseguró que había iniciado una investigación interna para ayudar a esclarecer los casos y colaborar con la justicia.

La empresa también manifestó solidaridad con quienes han alzado la voz y pidió a las víctimas que no han denunciado, lo hagan, para que así se pueda tomar cartas en el asunto y se sancione a las respectivas personas.

“En Videocine no hay ni habrá cabida para ningún tipo de abuso, hostigamiento y/o discriminación. Estaremos atentos y colaborando con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que existan, a la brevedad, resoluciones judiciales emitidas por las autoridades. Manifestamos nuestra total solidaridad con las víctimas que han alzado la voz contra la violencia de género”, se lee en el comunicado.

Ante esto, distintas colectivas feministas, actrices y actores se han pronunciado en sus redes sociales y existe una carta firmada por más de 500 personas en señal de apoyo a las víctimas pidiendo a Videocine romper el pacto patriarcal y actuar en el caso ‘Coco’ Levy, el cual fue respondido así:

“Nos hemos consternado con las varias y graves denuncias que se han hecho en contra del Sr. Jorge ‘N’, quien tenía un cargo directivo en Videocine. Dado lo anterior, se ha rescindido la relación laboral con el Sr. Jorge ‘N’”.

‘Coco’ Levy también reaccionó a su despido de Videocine

‘Coco’ Levy recurrió a sus redes y se disculpó por los hechos, aunque nuevamente negando todas las acusaciones que hicieron múltiples actrices en su contra.

“A ellas y muchas otras les di consejos de cómo conducirse en la industria, donde la competencia es feroz. Nunca pensé que mis palabras sobre verse guapas y que explotaran su sensualidad podían ofenderlas. Seguramente podría haberlo dicho de manera distinta, me doy cuenta que mis dichos pudieron ser considerados como violentos”, dijo.

“Insisto, nunca he abusado ni agredido a nadie físicamente, siempre he procurado el respeto para todas las personas, pero en las ultimas semanas he tenido tiempo para reflexionar (…) quiero entender, sinceramente, qué hice mal y cómo”, continuó en su mensaje. View this post on Instagram A post shared by ᴄʜᴀᴍᴏɴɪᴄ.ɪɴᴄ ❦☽✰ 🐍 (@chamonic3)

