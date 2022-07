Drake Bell rompe el silencio ante acusaciones de abuso sexual a una menor: “No hice nada de lo que ella dice”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A mediados del 2021, Drake Bell fue sentenciado a dos años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario, después de que una fan menor de edad lo acusara de abuso sexual.

A casi un año de las acusaciones, el cantante y actor ha hablado por primera vez sobre el polémico proceso.

“Yo fui muy estúpido e irresponsable. Los fans te contactan en Instagram, pero hubo una chica con la que platiqué y no puse atención a su edad” Drake Bell

“Al conversar con ella, se obsesionó y cuando me enteré de su edad corté la comunicación, la bloqueé y eso le molestó”, expresó Drake al programa de espectáculos mexicano ‘Ventaneando’.

En ese entonces, el intérprete se declaró culpable por haber coqueteado con una menor de edad, más no por haber abusado de ella. Por ello, según dijo, los estudios periciales le dieron la razón.

“No, claro que no hice nada de lo que ella dice y afortunadamente la evidencia forense lo demostró”, aseguró el cantante. Y añadió: “De todos modos hubiera estado en problemas por mi acto irresponsable de no saber lo que debí haber sabido, hubiéramos tenido el mismo resultado, pero hubiera salido en la prensa, hubiera sido como el juicio de Depp. Todos viéndolo bajo el microscopio. Me acababa de enterar que mi esposa estaba embarazada”.

De acuerdo con Bell, la joven también “inventó cosas que nunca sucedieron” e, incluso, amenazó a su esposa Janet Von Schmeling.

“Vino a conciertos, sí, pero conoces a fans y hay abrazos de cinco segundos y besos y autógrafos, pero nunca hubo ninguna actividad ‘extracurricular’, ¿sabes?”, sentenció Bell.

Drake también aclaró los rumores que aseguraban que había ingresado en una supuesta lista de abusadores, como aseguraron algunos medios estadounidenses.

“Algunos reportes decían que en California me iban a poner en los registros de violadores y nada de eso fue verdad. Acabo de llegar de Europa, estoy en México todo el tiempo y si alguna de las acusaciones en mi contra fueran reales, yo no estaría aquí sentado. Literalmente el delito fue distribuir temas lastimosos a jóvenes, básicamente fue como ligar con una chica que no sabía que era menor de edad. Eso fue todo”, afirmó.

Sigue leyendo: Josh Peck habla de su mala relación con Drake Bell

– Drake Bell se declara culpable de delitos contra menores de edad

– Sandra Echeverría acusa a Aaron Taylor-Johnson y Taylor Kitsch de hacerle bullying en el filme ‘Savages’