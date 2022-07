Britney Spears sorprende a sus fans con un video donde presume su voz cantando ‘Baby One More Time’ a capela

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Britney Spears sorprendió a sus fans con un video donde presume su voz con una versión nueva de su primer éxito ‘Baby One More Time‘ a capela.

El video lo subió el viernes en su cuenta de Instagram, en el cual se ve a la intérprete entre sombras.

“Esta soy yo ayer lavando ropa y separando la ropa… No he compartido mi voz en mucho tiempo… tal vez demasiado… y aquí estoy yo jugando en mi casa con una versión diferente de ‘Baby’“, dijo la cantante en su publicación.

También aprovechó su posteo para una nueva catarsis pues reveló que tenía deseos de lanzar una versión actualizada de ‘Baby One More Time’, sin embargo, sus productores y familiares no se lo permitieron.

“Bueno, he pedido lo que quería durante 14 años… una versión diferente de ‘Baby’ pero que los productores realmente trabajen para mí y lo armen… un comienzo… pero como el equipo dijo no y grabé con 4 chicas, mi hermana incluida, e hicimos una versión de 5 minutos de 4 canciones mezcladas. ¡Simplemente grabé maravillosamente y el sonido era nuevo!”.

Esta es la primera vez en 13 años que se escucha a Spears cantar en público, pues con la tutela que controlaba su padre James Parnell Spears, este le limitaba sus apariciones públicas, administraba su fortuna e incluso decidía sobre la vida personal de la cantante. View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

