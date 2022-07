Ataque racista a mujer blanca en Queens; NYPD busca a tres chicas de raza negra

Los ataques racistas pueden ocurrir en cualquier dirección, como le sucedió a una abuela blanca fue golpeada por tres jóvenes de raza negra, mientras viajaba en un autobús del MTA en Queens.

Jill LeCroix, de 57 años, quedó sangrando después de que tres mujeres la golpearan, en un hecho ocurrido el 9 de julio, pero que ahora la NYPD investiga a través de la Fuerza de Tarea de Crímenes de Odio.

“Antes de que me pegaran, la chica de pelo verde dijo: ‘¡Probablemente te guste Trump! ¿No es así?'”, contó LeCroix a The New York Post. “Dije: ‘Lo amo’. No vi cuál me golpeó primero”.

La mujer agredida dijo que una de las atacantes, de cabello verde, expresaba su odio por los blancos y cómo su piel se llenaba de arrugas.

LeCroix dice que era la única mujer blanca en el autobús donde iba para visitar a su madre.

“Yo era la única persona blanca en el autobús. Para cuando empezamos a pasar por el cementerio de St. John en Woodhaven, ella me miró y me dijo: ‘¡Ahí es donde te voy a enterrar!'”, narró la señora.

Mientras la golpeaban, una de las mujeres le dijo a la víctima que todos “los blancos obtendrán lo que se merecen”.

El ataque ocurrió en un autobús Q53 en dirección sur en la avenida Jamaica y el bulevar Woodhaven Boulevard.

Las atacantes tiene menos de 20 años, indicó la NYPD.

