Elsa Pataky celebra sus 46 años presumiendo cuerpazo en bikini

Elsa Pataky se encuentra celebrando este lunes unos más que bien llevados 46 años de vida. La intérprete atraviesa una de las mejores etapas de su vida gracias a su sólido matrimonio con Chris Hemsworth y a esa idílica vida australiana de la que disfrutan los dos enamorados junto a sus tres hijos: India Rose, Sasha y Tristan.

El pasado domingo, y a fin de dar el pistoletazo de salida a sus celebraciones cumpleañeras, la también modelo y gurú del fitness disfrutó de una refrescante jornada en la piscina junto a un par de amigas, con quienes degustó algún que otro cóctel y también vivió emociones fuertes. Y es que Elsa, ataviada con un favorecedor bikini negro, no dudó en saltar desde una plataforma muy elevada al tiempo que se dejaba fotografiar con una sonrisa exultante.

“Pasándola genial con estas leyendas”, ha escrito Elsa para titular su divertido álbum de fotos, que ya ha recibido más de 187,000 likes y un sinfín de comentarios elogiosos sobre la buena forma física que exhibe la artista madrileña.

Solo unos días antes, la estrella de Hollywood volvía a demostrar que su atractivo físico y su aparentemente eterna juventud no son fruto de la suerte ni de la genética. Elsa aparecía en su cuenta de Instagram entrenándose a conciencia en el gimnasio: todo ello para revelar los entresijos de su preparación para la película ‘Interceptor’ y, sobre todo, para promocionar entre sus seguidores las tablas de ejercicio que ofrece ‘Centr’, una aplicación deportiva gestionada por el equipo de su marido Chris. View this post on Instagram A post shared by Elsa Pataky (@elsapataky)

