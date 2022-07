“Es una ametralladora de hacer goles”: Laporta llena de elogios a Lewandowski

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta no ha encontrado más adjetivos para calificar la calidad de Robert Lewandoswki en medio de su fichaje en el conjunto catalán.

En una entrevista exclusiva para TUDN, Laporta ofreció detalles sobre la incorporación del delantero polaco, además de la renovación del francés Ous0mane Dembélé.

“Nosotros vemos que el Barcelona necesita un delantero goleador, y él es una ametralladora de hacer goles. Este jugador ha sido Bota de Oro, si miras su palmarés garantiza gol y todo el equipo necesita un goleador que garantice goles”, afirmó Laporta.

El presidente del conjunto azulgrana también confesó que en la pugna por su fichaje estuvieron presentes equipos como el Paris Saint-Germain (PSG) y el Chelsea.

“Ha querido venir al Barcelona, y eso es lo que me gusta. Hay que agradecérselo porque ha sido cobrando menos dinero de lo que le ofrecían otros clubes, y sobre todo que él ha aguantado una presión máxima con el Bayern. El jugador lo ha entendido, se ha ajustado con su salario y lo hemos conseguido, podemos estar muy satisfechos”, agregó.

También lo calificó como un gran jugador y gran persona. Además envió un mensaje sobre la nueva postura de la directiva culé.

“Hoy por hoy el Barcelona no va a cometer nunca más los errores del pasado reciente, y vamos a actuar con criterios de prudencia y sustentabilidad. El jugador que no se adapte no lo vamos a tener en nuestras filas“, sentenció.

En el caso de la renovación de Dembélé, Laporta indicó que tenía un contrato que no encajaba dentro de la nueva estructura salarial del club, por eso se hizo un reajuste ante la iniciativa del jugador de querer permanecer en el Barcelona.

