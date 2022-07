$40 millones de dólares pide en demanda a Nueva York el acusado injustamente de matar a Malcolm X; serie de “Netflix” reabrió el caso

Muhammad Aziz, quien pasó 20 años en prisión luego de ser condenado injustamente por el asesinato del legendario activista Malcolm X en 1965, presentó el jueves una demanda federal de $40 millones de dólares contra la ciudad de Nueva York, alegando que la corrupción desenfrenada en el departamento de policía y el gobierno local condujo a su injusta sentencia.

Aziz, hoy de 84 años, fue exonerado del asesinato en noviembre pasado después de que sus abogados y la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan determinaron que el FBI y la policía de Nueva York habían ocultado pruebas críticas que probablemente habrían llevado a su absolución en el juicio.

Al momento del anuncio en el otoño de 2021 ya Aziz estaba libre, y Cy Vance -entonces Fiscal de Manhattan- se disculpó y reconoció la “gravedad del error”, en una entrevista con The New York Times.

La condena de Aziz y de su coacusado Khalil Islam, fallecido en 2009, fueron producto de una “mala conducta oficial flagrante” por parte de la policía de Nueva York y el notorio escuadrón de inteligencia de la era McCarthy del departamento, conocido como “BOSSI”, alega la demanda.

“Como resultado de su condena y encarcelamiento injustos, el señor Aziz pasó 20 años en prisión por un crimen que no cometió y más de 55 años viviendo con las penurias y la indignidad que acompañan a haber sido calificado injustamente como asesino convicto de uno de los líderes de derechos civiles más importantes de la historia”, escribió su abogado, David Shanies, en la presentación.

Malcolm X fue asesinado el 21 de febrero de 1965 en el Audubon Ballroom de Washington Heights (NYC). The Times informó en noviembre pasado que la revisión encontró que los fiscales, el FBI y la policía de Nueva York retuvieron pruebas que probablemente hubieran llevado a una absolución.

La fiscalía de Manhattan abrió una revisión del caso a principios de 2020, después de que la serie documental de Netflix “¿Quién mató a Malcolm X?” planteara serias dudas sobre la culpabilidad de Aziz e Islam, conocidos en ese momento como “Norman 3X Butler” y “Thomas 15X Johnson”. “The Innocence Project” (Proyecto Inocencia), una organización sin fines de lucro, ya había estado trabajando con el abogado David Shanies y la oficina del fiscal para exonerarlos, acotó NBC News.