Adiós mochilas de tela: alumnos deberán usarlas transparentes en Texas ante masacre en Uvalde

La masacre en la escuela primara Robb en Uvalde, que causó la muerte de19 estudiantes y dos maestras hizo que un distrito escolar de Dallas exigiera mochilas transparentes para sus estudiantes.

Los impulsores de la medida señalan que de esta forma se podría detener la violencia en futuras ocasiones, pues es sabido que estudiantes de todo el país guardan armas mortales en sus mochilas.

A través de un comunicado emitido el lunes, el Distrito Escolar Independiente de Dallas, el segundo distrito escolar más grande en el estado de Lone Star, informó: “Los estudiantes de sexto a duodécimo grado deberán usar mochilas transparentes o de malla. Ya no se permitirán otras bolsas”.

“Al poder ver fácilmente los artículos en las mochilas cuando los estudiantes ingresan a la escuela, el personal del campus podrá asegurarse de que los artículos prohibidos no se incluyan entre las pertenencias de los estudiantes”, detalla el distrito en un sitio web creado para dar más detalles al respecto.

Asimismo, argumentan que con este tipo de mochilas se agilizará el ingreso de los alumnos a la escuela, ya que podría no ser necesario abrirlas y revisarlas.

Saben que con esta medida el problema de seguridad no se resuelve por sí solo.

“Reconocemos que las mochilas transparentes o de malla por sí solas no eliminarán los problemas de seguridad. Este es simplemente uno de varios pasos en el plan integral del distrito para garantizar mejor la seguridad de los estudiantes y el personal”, se lee.

Los alumnos deberán acudir a las escuelas con este tipo de mochilas cuando vuelvan a las aulas en agosto próximo.

La policía ha sido fuertemente criticada por su inacción en este caso, pues aunque un grupo de agentes fuertemente armados ingresaron a la escuela primaria Robb tres minutos después que el tirador Salvador Ramos, tardaron 77 minutos para someterlo, mientras los niños pedían auxilio constantemente a través del 911 mientras presenciaban la masacre.

