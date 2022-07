Hallan muerto a Nolan Neal, concursante de ‘America’s Got Talent’ y ‘The Voice’

Nolan Neal, concursante de ‘America’s Got Talent’ y ‘The Voice’ fue encontrado muerto a los 41 años en su apartamento en Nashville, así lo reportó su primo Dylan Seals al portal TMZ.

El compañero de cuarto de Neal fue quien encontró el cuerpo en un dormitorio, los reportes policíacos mencionan que en un escritorio ubicado al lado de la cama de Neal, había una púa de guitarra que parecía contener un residuo de polvo.

Todavía no se sabe con exactitud qué provocó su muerte, pero el cantante ya había hablado abiertamente sobre su lucha contra el abuso de sustancias mientras competía en ‘The Voice’.

Dylan mencionó que él había vivido 4 meses con Nolan durante la pandemia, aparentemente ya estaba libre de sustancias, pues ya estaban tocando y haciendo música juntos. View this post on Instagram A post shared by Nolan Neal (@nolannealmusic)

Durante su audición para el programa ‘America’s Got Talent’, Neal cantó “Lost”, compuesta por él mismo, y dijo que fue lo primero que escribió después de limpiarse. Su actuación obtuvo una ovación de pie por parte del público.

También te puede interesar:

–Camila Cabello competirá como coach contra Gwen Stefani, Blake Shelton y John Legend en ‘The Voice’