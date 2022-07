Le cobraron extra en un buffet por tener sobrepeso

En los últimos años, tristemente se habla mucho del problema social que ha sido denominado como “fat-shaming” y que en español solemos denominarlo como “gordofobia”, que es justamente la animadversión o actitudes negativos que algunos pueden tener hacia una persona con sobrepeso, que generalmente tienden a la humillación.

Es por ello que muchos se han sumado al movimiento “body positive”, el cual tienen como finalidad que las personas acepten su cuerpo tal y como es; sin embargo, son muchísimos aún los que no se han sumado y van por la vida humillando a los demás.

Ejemplo de ello es el relato hecho por una usuaria de TikTok identificada como @poppypaints, la cual contó en un clip que subió a esta red social la desagradable experiencia que vivió en un buffet, en donde al traerle la cuenta se dio cuenta que le querían cobrar de más, y todo por su apariencia física.

“Una vez fui a un buffet de todo lo que puedas comer, y cuando llegó la cuenta, me di cuenta de que me habían cobrado doble. Pregunté por qué y me dijeron que había comido demasiado”, contó la mujer, algo que era incongruente pues era un sitio en donde podía comer lo que quisiera, encontrando que trasfondo estaba en que se trata de una mujer con sobrepeso.

En la respuesta a uno de los comentarios donde le preguntaron si había pagado la cantidad a cobrar, la mujer indicó que luego de un airado reclamo, solo pagó lo del buffet que consumió.

