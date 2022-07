Tras 13 años de relación: Carmen Villalobos confirmó su ruptura con Sebastián Caicedo

La actriz Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo durante algún tiempo estuvieron protagonizando los titulares de prensa nacional e internacional tras los comentarios que se fueron generando por su relación, y es que varios mencionaron que estaban separados. Sin embargo, la protagonista de ‘Sin Senos sí hay Paraíso’ en diversas oportunidades manifestó que estaban distanciados por el trabajo.

El pasado lunes en horas de la noche la intérprete del personaje de ‘Catalina Santana’ publicó un video en su cuenta personal de Instagram donde confirmó que su relación con el actor había llegado a su fin, al tiempo que pidió respeto para ambos en medio de la situación que ahora les toca atravesar.

“Ustedes saben que yo los considero parte de mi familia… Así que hoy, estoy aquí frente a todos ustedes que me han acompañado durante tantos años y lo siguen haciendo, para confirmarles que ya hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos, después de más de 13 años de relación, de hablarlo y meditarlo muchísimo, entendimos que es momento de tomar caminos diferentes”, mencionó en el audiovisual que compartió.

“Me imagino que para muchos es sorpresa, para otros no tanto, pero como ustedes saben que lo más importante para mí siempre será que prime su felicidad. Por el respeto a los buenos momentos y recuerdos de esta relación, estas serán las únicas declaraciones que daré“, finalizó.

Villalobos en una oportunidad negó que hayan estados separados, pues manifestó que sus compromisos laborales en esta etapa de su vida eran muy distintos a los de él. Por ello, se encontraban en diferentes países mientras que cada uno asumía sus responsabilidades.

Sin embargo, los internautas mencionaron que todo entre ellos se veía bastante diferente, y es que siempre compartían contenido juntos en las redes sociales, no obstante, desde hace ya algún tiempo lo dejaron de hacer. La colombiana había explicado que se trataba de no divulgar tantos detalles de su vida como pareja.

