Viuda de Alabama pierde $430,000 en estafa romántica; oraban y hablaban de Dios todos los días

Después de que Bonnie Libheart de Alabama quedó viuda intentó por varias vías iniciar una nueva relación amorosa. Las restricciones por el contagio de la Covid-19 impidieron que la mujer saliera de casa en busca del amor, por lo que recurrió a las redes sociales, fue entonces que empezó a tener varios romances.



En los últimos ocho años la víctima de avanzada edad tuvo tres romances con hombres que vivían en el extranjero quienes no dudaron en pedirle dinero después de varios meses de relación, a lo que la mujer accedió.



Pese a que Bonnie Libheart tuvo varios tropezones, siguió en busca de un amor verdadero y en el camino se encontró con un hombre con el que también inició una relación virtual y que terminó robándole $430,000.



La víctima creyó que había encontrado por fin el amor, pues con su “pareja sentimental” no sólo habla del amor, sino de un tema que a ella le apasiona: la religión.



Libheart contó que las conversaciones que tenía con su entonces pareja eran sobre Dios y que oraban todo el tiempo, por lo que nunca imaginó que estaba siendo víctima de las fechorías del hombre que estaba a su lado.



“Uno de mis amigos dijo, creo que te están estafando. Dije que no, este tipo y yo hablamos sobre el Señor de un lado a otro y oramos juntos”, contó la afligida mujer.



Bonnie Libheart, quien por un momento metió las manos al fuego por su amor, sintió que estaba siendo estafada cuando recordó que tenían un negocio juntos: “Tenemos algo en marcha en la Iglesia Bautista en Huntsville”.



La víctima tuvo varias señales para darse cuenta de que su historia de amor era mentira, pero nunca las vio: “Me llamaron del banco un tanto preocupados por la forma en que estaba enviando mi dinero”.



Pese a que Bonnie Libheart le ha ido mal en el amor, no evitará a Cupido, solo que en esta ocasión tendrá más cuidado: “No voy a hacer eso nunca más. Si Dios no me muestra un hombre en la iglesia o en algún lugar con cristianos”.

