Con gracioso video David Beckham se burló de su esposa Victoria Beckham durante paseo en un yate

Por regla general, los famosos suelen compartir en sus redes sociales estampas idílicas de sus vacaciones, sobre todo si estas se desarrollan en escenarios paradisíacos o lujosos yates. Pero David y Victoria Beckham llevan ya unos años sacando a relucir su sentido del humor en sus interacciones veraniegas con los internautas, y ahora le ha tocado el turno al exfutbolista de mostrar a su esposa en su faceta más divertida y hasta ridícula.

Como si de una especie de venganza se tratara, David ha colgado en su cuenta de Instagram un vídeo en el que aparece sonriente y disfrutando de un café matutino. En cuestión de segundos, Victoria hace acto de presencia en el encuadre sin ser consciente de que le están grabando y mientras recorre la cubierta a base de flexiones.

David trata sin éxito de contener la risa mientras la ex Spice Girl se ejercita al aire libre, enfundada como de costumbre en una ajustada indumentaria deportiva, gafas de sol y una gorra para protegerse del sol.

“Espera a que llegue“, avisa el también exjugador del Manchester United para justificar los primeros segundos de inactividad del vídeo. “No me puedo ni tomar el café sin ver a Victoria haciendo zancadas”, ha bromeado en la descripción.

Por supuesto, Victoria no ha tardado en responder a la última broma de David, reprochándole que no se uniera a ella en su ajetreada mañana deportiva. “¡Me parece que he perdido a mi compañero de entrenamientos durante estas vacaciones, David!”, le ha contestado.

Por cierto, para devolverle este “gesto”, la excantante no ha tardado en subir una foto del astro del balón ataviado con un minúsculo y revelador traje de baño: “De nada, ¡besos desde Positano!”, ha escrito. View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Las bromas en redes sociales entre una de las parejas más influyentes del espectáculo comenzaron desde que en septiembre de 2021 la diseñadora publicara una imagen en la que presumía del musculoso trasero de su esposo durante una jornada de relax en la piscina. View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham)

También te podría interesar: