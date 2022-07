La madre de Jennifer López siempre fue #TeamBen: burlado quedó A Rod, a quien al parecer no lo quería la suegra

En un principio, la noticia de que Ben Affleck y Jennifer López se habían ido de vacaciones juntos tras la ruptura de la cantante con Alex Rodriguez, con quien había aplazado su boda en varias ocasiones, fue recibida con una mezcla de escepticismo y cautela. La posibilidad de que hubieran retomado su relación sentimental diecisiete años después de cancelar su compromiso por culpa de la presión mediática parecía demasiado buena para ser cierta, pero eso es justo lo que acabó ocurriendo.

Al final, la pareja se ha casado en secreto en Las Vegas este fin de semana para poner el broche de oro a su historia. Aunque para el resto del mundo haya sido una sorpresa, a la madre de JLo no la pilló desprevenida. Lupe Rodriguez le confesó hace tiempo a su amiga Sunny Hostin, una de las panelistas del programa ‘The View’, que el famoso actor nunca había dejado de ocupar un lugar especial en el corazón de su famosa hija y eso resultaba más que evidente para ella.

“Yo tenía claro que iban a volver. Sabía que estaban enamorados. Había hablado con su madre sobre el tema”, ha explicado Sunny. “Lupe siempre ha sostenido que Ben era su amor verdadero, todos tenemos uno, y sé que van a estar juntos para siempre y que van a vivir felices comiendo perdices, por eso ella ha adoptado su apellido, porque le quiere“. View this post on Instagram A post shared by Alex Rodriguez (@arod)

La buena conexión que existe entre Lupe y su yerno es más que evidente, lo cual explica que ella nunca haya abandonado del todo el #TeamBen. Al poco de que se hiciera pública su reconciliación con Jennifer, se la pudo ver en Las Vegas acompañando a Ben Affleck en un casino mientras él rodaba allí un nuevo proyecto y ella apostaba en las máquinas.

