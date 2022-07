La boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck en Las Vegas habría sido vendida a Netflix

Jennifer Lopez se casó oficialmente con Ben Affleck durante una ceremonia íntima en Las Vegas. La propia diva del Bronx reveló la feliz noticia en una edición especial de su boletín de fans, On the JLo.

“Anoche volamos a Las Vegas, hicimos fila para obtener una licencia con otras cuatro parejas, todas haciendo el mismo viaje a la capital mundial de las bodas”, dio a conocer Lopez en una carta en la que destacó: “Y en caso de que la noticia de la boda no se sienta lo suficientemente real todavía, firma el boletín ‘Sra. Jennifer Lynn Affleck’”, finalizó.

Según TMZ, la oficina del secretario del condado de Clark de Nevada procesó una licencia de matrimonio para la pareja el sábado 16 de julio, y una fuente confirmó que el actor y la cantante se casaron esa misma noche.

La pareja, apodada Bennifer por los fanáticos, anunció su compromiso en abril, cuando Lopez compartió un video de sí misma con un anillo de compromiso verde gigante y desde entonces habían sido reservados sobre los detalles del evento.

Sin embargo, rumores señalan que Netflix realizará un especial de la boda tal y como lo hicieron con ‘Halftime’, su documental del Super Bowl, así que los seguidores de la diva del Bronx podrán enterarse muy pronto de todo lo que ocurrió.

La también actriz tiene un contrato con el gigante de streaming para realizar cuatro proyectos y el primero fue su largometraje sobre su participación junto a Shakira en el Super Bowl LIV, que se estrenó apenas el pasado 14 de junio en la plataforma y debutó una semana antes en el Tribeca Fest 2022.

Los recién casados se conocieron en el set de la película ‘Gigli’ en 2002 y se comprometieron en 2003, pero rompieron al año siguiente culpando la “excesiva atención de los medios”.

Sin embargo, desde que volvieron a estar juntos, han publicado regularmente fotos y videos en línea de vacaciones románticas y momentos con sus familias.

Este es el cuarto matrimonio de Jennifer. Estuvo casada con el cantante Marc Anthony del 2004 al 2014 y tienen mellizos juntos. Affleck estuvo casado con la actriz Jennifer Garner de 2005 a 2018 y comparten tres hijos. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

