Lourdes Stephen confirma su salida de Univision… Así lo hizo ella misma con un video que compartió en sus redes sociales con un bello paisaje de Italia de fondo.

“Hola familia hermosa, los saludo desde este bello lugar en Italia, y estoy haciéndoles este video para comunicarles algo muy importante. He decidido cerrar mi ciclo con la gran empresa que por 20 años me dio tantas oportunidades y me refiero a Univision“, comenzó diciendo con un hermosos paisaje a sus espaldas y siguió.

“Gracias por tanto, tengo el corazón rebosado de agradecimiento por mis compañeros, por quienes han sido mis jefes, por los amigos que he forjado por casi dos décadas… Quiero decirles también que es importante saber que siempre hay tiempo para crecer, y que por aquí, por mis redes sociales, nos mantenemos comunicados tú y yo, siempre“, finalizó.

Esta no es la primera vez que la querida periodista se despide de Univision, y en ambas oportunidades su última participación en la cadena fue en ‘Despierta América’.

En el 2018, luego de 15 años, Lourdes también salió de la cadena mientras estaba conduciendo ‘Sin Rollo’ que, en ese momento, no solo estaba dentro de ‘Despierta América’, sino también los fines de semana.

Nueve meses después de esa primera despedida, Stephen regresó para conducir ‘Sal y Pimienta’, junto a Jomari Goyso. En el pasado también lo había hecho pero se había cancelado. En esta vuelta, el programa tomaba un nuevo giro, ser el apoyo de los domingos de los realities de la cadena, por eso duraba solo por temporadas.

Ahora, sin ‘Sal y Pimienta’, Lourdes tenía a su cargo el segmento de ‘Gangas and Deals’, luego de la salida de Aleyda Ortíz, quien hasta diciembre pasado tenía esa labor.

¿Qué fue lo que sucedió? No hay una versión oficial aún, más que la de Lourdes, pero extraoficialmente su contrato se habría terminado y su participación no será de la felicidad de ambas partes.

¿Quién tomará su lugar en el segmento de ventas? Aunque hay quienes apuestan que podría ser Lindsay Casinelli, ya que se acaba de incorporar, fuentes dentro de la cadena nos dijeron que quien podría ir en se lugar sería otra de las consentidas de Univision, Migbelis Castellanos.

¿Qué hará Lourdes? Como ella misma lo anunció, seguirá conectada con su público a través de las redes sociales, y recordemos que tiene un exitoso canal de Youtube que lleva su nombre en donde realiza entrevistas profundas y a la vez divertidas. Además de participar en el Podcast ‘El Chat’.

Lourdes comenzó a trabajar en Univision en el 2003 desde New York, hasta que en el 2006 se mudó a Miami para ser parte del equipo de noticias y de ‘Primer Impacto’. Luego dio un paso hacia el entretenimiento con ‘Sal y Pimienta’.

Cuando fue cancelado el show quedó un tiempo fuera de pantalla, hasta que finalmente se sumó al equipo de ‘Despierta América’ para conducir ‘Sin Rollo’, pero, como te dijimos más arriba, en el 2018 fue separada de la cadena.

ASI LOURDES STEPHEN COMPARTIÓ LA NOTICIA DE SU SALIDA DE UNIVISION:

