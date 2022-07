Video: Diego Boneta deja al descubierto su “poco talento” en el canto por desafinar en un karaoke

La carrera de Diego Boneta empezó desde que era un niño, sin embargo, el actor mexicano tuvo un exponencial ascenso cuando protagonizó ‘Luis Miguel: la serie’. Y, aunque el show transmitido por Netflix ya llegó a su fin, ahora Boneta está siendo duramente criticado por dejar al descubierto su “poco talento” en el canto.

Un video se hizo viral en redes sociales luego de que se le encontrara a Diego cantando, aparentemente con unas copas de más en un bar de Madrid, España, de una forma bastante desentonada que no se esperaría de su parte.

El novio de Renata Notni quiso sorprender a los asistentes con su gran voz, pero dio mucho que desear e incluso generó la crítica.

Muchos aseguraron que se trataba de los tragos que lo hicieron desafinar al máximo y lo justificaron, mientras que otros de plano aseguraron que no canta nada y que de hecho lo hace “horrible”.

“Cuando te das cuenta que Luis Miguel canta horrible”, “Quedó atrapado en el personaje”, “Siempre cantó feito desde Código Fama”, “Algo mal tenía que tener ese ser perfecto”, “Destrozó la canción”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

“Alguien dígale a Diego que no es Luis Miguel”, “La diferencia entre un grande y un cantante promedio”, “Sin Auto-tune”, “Él creyó que de verdad era Luis Miguel”, “No es Luis Miguel, así de simple”, “Estaba harto de que lo relacionaran con la serie de Miky, y lo logró”, reaccionaron otros.

“Es que uno borracho ya no canta igual. La actitud la tenía, pero la voz se le fue a dormir”, destacaron.

Diego Boneta debutó ante los espectadores de Código Fama, un talent show mexicano que lo había escogido como uno de sus 40 participantes entre más de 30,000 niños.

Ahora cuenta con más de 19 años de experiencia profesional en los que además ha logrado triunfar en Hollywood por sus apariciones en la gran pantalla. View this post on Instagram A post shared by Diego Boneta (@diego)

Sigue leyendo: Diego Boneta y Amazon firman un acuerdo para producir series y películas

– Conoce la mansión en West Hollywood por la que Diego Boneta pagó $3.9 millones de dólares

– Captan a Luis Miguel comprando anillo de compromiso, ¿se casa con Mercedes Villador?