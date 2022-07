Corte Suprema niega a Biden reinstalar prioridades de deportación; cualquier indocumentado podría ser detenido por ICE

La Corte Suprema rechazó la petición del Gobierno del presidente Joe Biden para congelar una decisión del Tribunal de Apelaciones para el Quinto Circuito sobre la guía de deportación, por lo que la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podría detener a cualquier indocumentado, sin importar que no tenga récord criminal.

No se trata una decisión final del Máximo Tribunal, el cual escuchará los argumentos de la Administración Biden en los próximos meses, en una fecha sin definir, pero mientras ICE no tiene la obligación de apegarse a las prioridades anunciadas por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, la cual pretendía evitar a no ciudadano solamente por ser indocumentados.

La votación 5-4 en la Corte Suprema tuvo los votos en contra de las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett y Ketanji Brown Jackson, quien votó por primera vez en una decisión tras asumir el cargo.

La breve opinión fue presentada por el juez Samuel Alito, donde se establece que los argumentos adicionales podrían ser escuchados en diciembre, tras los cuales se podrá tomar una decisión final sobre la guía.

La guía del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se enfocaba en inmigrantes con récord criminal y orientaba a oficiales migratorios sobre contemplar varios aspectos de un inmigrante, no solamente ser indocumentado.

Esos lineamientos fueron anunciados en septiembre del 2021 por el secretario Mayorkas, pero comenzaron a ser aplicados en noviembre de ese año.

Una primera decisión del panel de jueces del Quinto Circuito considero que el DHS no demuestra “probabilidad de éxito” en la apelación.

“Se NIEGA la moción de suspensión pendiente de apelación“, dice la opinión. “Distinguimos este caso de una decisión reciente del Sexto Circuito, que autoriza una suspensión pendiente de apelación, basada en un precedente diferente y el beneficio de un expediente de juicio completo”.

Aunque tampoco tomó una decisión final, el Quinto Circuito abrió la posibilidad para que la Administración Biden acudiera a la Corte Suprema, donde se pedía congelar la decisión y continuar aplicando la guía de deportaciones.

La demanda contra las reglas de deportación fue presentada por los gobiernos republicanos de Texas y Louisiana, que lograron un primer triunfo en la Corte de Distrito de Texas, donde el juez Drew Tipton bloqueara esa política.