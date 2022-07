El emotivo reencuentro de Natalia Alcocer con sus hijas en ‘La Casa de los Famosos’

En la fase final de ‘La Casa de los Famosos’ las sorpresas para los participantes que siguen en el programa son habituales. Hace algunos días vimos cómo sorprendieron a Laura Bozzo llevandole a su hija y a su nieto Atlas, a quien ella aún no conocía.

En esta oportunidad la famosa que recibió la sorpresa fue Natalia Alcocer. Sus tres hijas llegaron a ‘La Casa de los Famosos’ y apenas su madre entró a la habitación en donde estaban las niñas corrieron rápidamente para abrazarse en un muy lindo momento que conmovió a más de una persona.

La mexicana en medio de toda la gran sorpresa que se llevó se agachó para abrazar con mucho amor a sus hijas. En medio del largo abrazo una de sus hijas pequeñas le dijo que su hermana Bruna la despertaba y Alcocer le contó que vivía con muchas personas y a ella también la despertaban.

“No puedo creer que las estoy tocando, no puedo creerlo. No saben lo que yo pienso en ustedes. Estoy aquí con ustedes”, dijo Alcocer en medio de toda la emoción.

Tras el inmenso abrazo entre las cuatro, se levantaron y gritaron y saltaron con mucha emoción antes de dirigirse a la mesa, lugar en donde una de las niñas dijo que habían palomitas y podían hablar.

En las redes sociales no tardaron en reaccionar a esta emocionante situación que ocurrió dentro de ‘La Casa de los Famosos’. Estos son algunos de los comentarios más destacados: “Me lo lloré todo”, “Es uno de los momentos más hermosos que ha tenido este reality”, “Me hicieron llorar me emocioné”, “aunque no me gusta Natalia en reality, me emociona que le hayan dado esa sorpresa, es lo más bello que ha pasado en el reality, igual que lo del nieto de Laura”, “Ella se lo merecía me encanta Nathalia”, “La cosa más hermosa que ha pasado en esté reality”, “Lloré, también tengo 3 hijas y me imaginé lo que sentiría en su situación”.

