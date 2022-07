‘La Casa de los Famosos’: El público reacciona con amor al liderato de Ivonne Montero

Ivonne Montero es la nueva líder de ‘La Casa de los Famosos’ y la última que obtendrá este título dentro del programa de Telemundo. En las redes sociales el público reaccionó de buena manera al liderato de la actriz mexicana en el reality show.

En la publicación que hizo Telemundo Realities para anunciar a la líder de la semana los televidentes dejaron sus mensajes de apoyo para la mexicana:

“Muchas felicidades @ivonnemonteroof”, “Si. El universo conspira para acercarla más a la final. No estás sola, Ivon el público ve y escucha todo. Estamos contigo”, “Que bueno se lo merece”, “ Se defendió de todos al ganar la prueba!! Ahora si que Ivón avanza sola y sin malde… ni basurear a nadie”, “Bravoooo por Ivonne”, “Me hubiera encantado qué la nominaran para que todos sé den cuenta que por más que quieran, no va a salir. Aunque les duela, ella va a llegar a la final!!”, “Que bueno que sea la líder , tiembla Daniella”, “Siiiiiiiiiii Ivonne que gane es la mejor”, “Necesitaba un respiro”, “#YOCONIVONNE la única que de verdad merece”, “felicidades muy merecido Ivonne”, le dijeron.

Falta por conocer quiénes serán los nominados a la eliminación durante esta semana. Dentro de ‘La Casa de los Famosos’ aún siguen Toni Costa, Salvador Zerboni, Natalia Alcocer, Daniella Navarro y Laura Bozzo.

El más reciente eliminado del programa de Telemundo fue Juan Vidal, quien recientemente expresó su muy probable intención de reunirse con Niurka Marcos, con quien mantuvo una relación mientras ambos estuvieron dentro de ‘La Casa de los Famosos’.

Luego de que Niurka Marcos fuera eliminada de la competencia por los $200,000, ella habló acerca del romance que vivió junto a Juan Vidal y sobre si era algo sincero: “No lo digo yo, lo dice el día con día, lo natural, lo que vieron. Hay cosas en esta vida que no se pueden actuar. Tú sabes. Entonces no lo digo yo, no lo dice él, lo vivimos, lo experimentamos”, expresó la cubana.

