Juan Vidal responde si buscará a Niurka Marcos ahora que están fuera de ‘La Casa de los Famosos’

Juan Vidal confesó en una gala de ‘La Casa de los Famosos’ si buscará o no a Niurka Marcos, la cubana con la que tuvo una pequeña relación dentro del reality show de Telemundo que está entrando en la etapa final de su segunda temporada.

En una conversación con Jimena Gallego desde el set donde se realizan las galas, el actor reveló sus intenciones luego de la pregunta que le hizo la conductora: “¿Vas a buscar a Niurka?”, le dijo ella.

“Es una gran gran gran gran posibilidad… Ahora, hay que ver si ella quiere”, dijo el actor, quien fue el décimo eliminado del programa, al tener solo el 8 % de votos a favor. En la eliminatoria Vidal se enfrentó a Salvador Zerboni, Laura Bozzo y Natalia Alcocer.

Durante la estancia de Juan Vidal y Niurka Marcos dentro de la casa ambos tuvieron una pequeña relación romántica. Cuando ella salió de la casa,habló en una de las galas sobre esa cercanía que existía con Juan Vidal. “No lo digo yo, lo dice el día con día, lo natural, lo que vieron. Hay cosas en esta vida que no se pueden actuar. Tú sabes. Entonces no lo digo yo, no lo dice él, lo vivimos, lo experimentamos”, expresó la cubana.

Minutos después de haber sido eliminada de la competencia, Niurka Marcos expresó lo que sintió al momento de enterarse que no seguiría en la casa: “Estoy muy orgullosa. Estoy muy orgullosa, no importa que el público haya preferido que yo esté fuera porque dejé lo más honesto de mi, lo más transparente de mi, la mamá que hay en mi”.

