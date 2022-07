“No estoy aquí para lucir bien”: Andy Ruiz se opone a bajar su peso para enfrentar a Luis Ortiz

En su primer cara a cara del enfrentamiento contra Luis Ortiz, el peleador mexicano Andy Ruiz se opuso a tener que bajar de peso para poder efectuar la pelea del próximo de septiembre.

En medio de la presentación del combate, Ruiz dejó claro que su trabajo en el boxeo es ganar peleas, y no lucir bien en su aspecto físico.

“Esto no es un concurso de levantamiento de pesas, así que he estado volviendo a lo que originalmente me convirtió en un campeón. No estoy aquí para perder peso o lucir bien“, indicó el tapatío.

Vale destacar que justamente para esta pelea Andy Ruiz cambió de entrenador, luego de salir del Canelo Team, para irse al gimnasio de Alfredo Osuna, con el que también ya mostrado muchos cambios en su aspecto.

“Quería trabajar con Alfredo Osuna desde hace mucho tiempo. Simplemente no era el momento adecuado en ese momento. El está acostumbrado a entrenar peleadores zurdos. Siento que esto es exactamente lo que necesitaba para esta pelea”, agregó.

Por esa razón Andy Ruiz considera que dará una buena pelea ante Ortiz, y de hecho se siente confiado en que puede ganarle.

Who will be watching my fight against Luis Ortiz September 4th⁉️😇🇲🇽🥊🥊 pic.twitter.com/w4o5biIW7e — AndyRuizjr (@Andy_destroyer1) July 5, 2022

“Mi equipo sacará lo mejor de mi. Puede que esto no llegue hasta el final, pero estoy preparado para las 12 rondas. Vamos a conseguir esa victoria pase lo que pase el 4 de septiembre”, destacó el mexicano.

Además, Ruiz agregó que si logra ganarle a Ortiz le gustaría pelear contra Deontay Wilder, y de esa manera aumentar su nivel competitivo.

“No subestimaré a Ortiz, como en mi última pelea contra Arreola. De hecho, estamos entrenando muy duro. Si le gano a Ortiz, me gustaría pelear contra Wilder. Espero que no se vuelque al retiro, porque dijo que no quería y que gana más dinero fuera del ring”, aseguró en una entrevista para FightHype.

Le puede interesar:

“Vive en su pequeño mundo”: Andy Ruiz le dio con todo a Ryan García por meterse con Canelo Álvarez

Andy Ruiz presume su destructora pegada y muestra un asombroso cambio físico

Cambio de planes: Andy Ruiz Jr. tendrá que posponer su pelea con Tyrone Spong y enfrentar a Luis Ortiz por temas de contrato