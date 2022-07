“Vive en su pequeño mundo”: Andy Ruiz le dio con todo a Ryan García por meterse con Canelo Álvarez

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El boxeador mexicano Andy Ruiz se sumó a la lista de los pugilistas que han arremetido contra Ryan García por sus comentarios contra su par Saúl “Canelo” Álvarez y el entrenador Eddy Reynoso.

En sus más recientes declaraciones el “Drestroyer” calificó duramente a García, a quien calificó como un tipo al que “le gusta hablar mucha mierda“.

“Sé que hay gente como Ryan que a veces le gusta hablar mucha mierda. Yo no soy así. Incluso no hablo así ni de la gente contra la que no peleo. Yo estoy enfocado en mí. Siento que algunos viven en su pequeño mundo“, digo Ruiz en una entrevista con el medio Izquierdazo.

Vale destacar que hasta el mismo Floyd Mayweather, rival de Canelo, respondió a los comentarios de Ryan, al asegurar que solo hable del mexicano cuando su carrera se equipare con sus logros.

En esa misma entrevista Andy Ruiz confirmó que salió del Team Canelo para entrenar directamente con Alfredo Osuna, de cara al combate contra Luis Ortiz el próximo 4 de septiembre en Las Vegas.

Sin embargo, dejó claro que no será un adiós definitivo, y que les tiene mucho aprecio a Canelo y su entrenador.

“Nunca me faltaron el respeto ni nada por el estilo. Tengo mucho cariño por Eddy Reynoso y Canelo Álvarez. El gimnasio es muy bueno y no significa que no vaya a volver nunca. Tengo mucho cariño por todos los que trabajan ahí. Podría darse otra vez en un futuro”, aclaró Ruiz.

