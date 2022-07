Ricky Martin rompe el silencio: “Hay un Dios que premia a aquel que se enfoca y vive en la verdad”

Ricky Martin rompe el silencio después desestimarse el pedio de su sobrino de ponerle una orden de restricción, cuando la abogada del joven retirar la denuncia.

“Hay un Dios que premia a aquel que se enfoca y vive en la verdad”, dice en parte del video que compartió su equipo de trabajo a los medios, en donde se lo ve en su casa, vestido igual que como se presentó en la sesión virtual de la corte.

“Tengo casi 4 décadas trabajando en los escenarios, en el ojo público, y nunca, nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las últimas dos semanas… Fui víctima de la mentira, desafortunadamente el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales.

Lo único que le deseo es lo mejor, que encuentre la luz, la mentira hace mucho daño, le hizo mucho daño a mí a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a toda mi familia. No me pude defender antes porque hay un proceso que yo tenía que seguir, donde se me exigía estar en silencio hasta yo poder desahogarme frente a un juez, y así fue.

Hoy me toca sanar porque estoy muy dolido, voy a encontrar calma, encontrar el silencio necesario para poder volver a ver la luz al final del camino, como siempre lo hice… Muchas gracias a todos a mis fans incondicionales que siempre me enviaron mensajes de amor y mensajes positivos. Insisto, hay un Dios que premia a aquel que se enfoca y vive en la verdad. Mucho amor”, terminó diciendo.

Tal como te contamos más temprano, la jueza Raiza Cajigas Campbell, de la corte civil de Puerto Rico, en una audiencia que duró tan solo 45 minutos, y se llevó acabo de manera virtual, desestimó el pedio de protección que pidió el 1 de julio Dennis Yadiel Sánchez, sobrino del cantante por parte del padre.

¿Por qué se desestima? Porque la abogada Jessica Bernal, en representación del demandante, pidió que dejara sin efecto la orden que él mismo solicitó, aclarando, que esto es basado en una decisión libre y voluntaria de no seguir con esta petición.

¿Cómo comenzó esto? El 1 de de manera sorpresiva, pide una orden de restricción contra su tío, alegando que se siente amenazado por el acoso en llamados, mensajes y acercamiento físico supuestamente de parte del cantante, después de haber terminado con una supuesta relación sentimental.

Bajo la ley 54 de Puerto Rico, donde no se exigen pruebas, se emitió una orden de restricción con fecha el día de hoy, 21 de julio, para presentar las pruebas. Donde finalmente, como te contamos, retiró los cargos y fue archivado.

A Ricky todavía le queda afrontar la demanda de su ex manager Rebecca Druker por 3 millones de dólares por supuesto incumplimiento de pago de comisiones.

