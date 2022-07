Cuántos números debes acertar para ganar algo en el Mega Millions

Todo mundo sueña con ganarse la lotería y la verdad es que es posible. Aunque no todos podemos ganar el Premio Mayor, sí podemos intentarlo y con un poco de suerte podemos obtener alguno de los premios que tiene el Mega Millions.

Los boletos de Mega Millions cuestan $2.00 por jugada y hay un total de 9 formas de ganar un premio, que puede ser desde $2 dólares hasta el Premio Mayor.

Los jugadores pueden elegir 6 números de 2 grupos de números separados: 5 números diferentes del 1 al 70 (bolas blancas) y un número del 1 al 25 (la Mega Ball dorada), o seleccionar Easy Pick/Quick Pick. El concursante gana el premio mayor al acertar los 6 números ganadores en un sorteo.

Estas son las 9 formas de ganar un premio en Mega Millions:

Mega Millions

En California, todos los premios son mutuos, lo que significa que los pagos se basan en las ventas y el número de ganadores. Todos los demás estados de Mega Millions establecen los premios del 2 al 9 en montos predeterminados.

Si ganas el Premio Mayor tienes 2 opciones para recibir tu premio:

Anualidades: la anualidad de Mega Millions se paga como un pago inmediato seguido de 29 pagos anuales. Cada pago es un 5% mayor que el anterior. Esto ayuda a proteger el estilo de vida y el poder adquisitivo de los ganadores en períodos de inflación.

Efectivo: Un pago de suma global por única vez que es igual a todo el efectivo de la bolsa del premio mayor de Mega Millions.

Los participantes deben saber que en algunos estados está disponible una oferta especial llamada Just the Jackpot, en la que los jugadores del premio mayor pueden jugar específicamente solo por el premio mayor. Por un precio de $3, el jugador recibirá dos jugadas solo para el premio mayor. Solo los boletos de Jackpot no son elegibles para ningún otro nivel de premio. Para consultar los lugares donde está disponible esta opción, ingrese aquí.

También está la función Megaplier, en la mayoría de los estados los participantes pueden aumentar los premios no mayores en 2, 3, 4 o 5 veces; cuesta $1 adicional por jugada. Antes de cada sorteo de Mega Millions los martes y viernes por la noche, se sortea el Megaplier. De un grupo de 15 bolas, cinco están marcadas con 2X, seis con 3X, tres con 4X y una con 5X.

Esta combinación da como resultado las siguientes probabilidades para cada uno de los números de Megaplier y sus premios asociados:

Mega Millions

