Danna Paola causa preocupación por su delgadez: “Se le ven los huesos”

Esta semana, Danna Paola ha sido objeto de críticas y cuestionamientos, pues después de su aparición en los Premios Juventud 2022 los internautas aseguran que su pérdida de peso es demasiada.

A pesar de que fue muy elogiada en la alfombra roja por el vestido amarillo con transparencias que lució, los comentarios sobre su físico no se hicieron esperar en redes sociales.

Cabe mencionar que en más de una ocasión, la cantante ha tenido que lidiar con las críticas a su aspecto, mismas que empezaron cuando se encontraba protagonizando la serie de Netflix, “Élite”.

Los haters enseguida empezaron a tacharla de “gorda”, no obstante, lo cierto es que se veía bastante bien. A causa de todas esas críticas, posiblemente Danna Paola tomaría la decisión de bajar de peso, y ahora muchos han quedado sorprendidos por su radical cambio.

Algunos hasta aseguran que ya está teniendo problemas alimenticios.

“Cuida tu salud”, “¿Por qué está muy flaca?”, “Eras muy bonita llenita”, “¿Quién le hizo tanto daño?”, “Se le ven los huesos”, “Extraño a la Danna de antes”, “Me da miedo que se rompa”, escribieron.

Aunque otros pidieron dejarla en paz, señalando que los comentarios sobre su delgadez son tan dañinos como los que anteriormente cuestionaban sus supuestos kilos extra.

“Si sube, la critican y si baja le escriben atribuyendo que está enferma y necesita ayuda. ¿Qué les pasa?”, “¿Hasta cuándo van a entender que no tienen derecho a opinar sobre el cuerpo de alguien?”, manifestaron. View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

