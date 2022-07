Danna Paola causó sensación en los Premios Juventud 2022 por su vestido de transparencias y tanguita negra

Danna Paola fue una de las presentadoras de los Premios Juventud 2022 y la cantante y actriz mexicana deslumbró con el atuendo que escogió usar para esta ceremonia de premiación, una de las más afamadas de la industria musical latina.

La intérprete decidió lucir un vestido verde fluorescente de transparencias. En la parte inferior del vestido, tenía plumas del mismo color verde. Esto lo acompañó con unos guantes negros de latex por sobre los hombros.

Uno de los detalles más resaltantes del atuendo de la artista fue su tanguita negra, la cual era completamente visible a través de las transparencias de su vestido. Asimismo, destacó la manera en la que cubrió sus senos, con una especie de stickers en forma de equis en color negro, para combinar perfectamente con sus guantes y su ropa interior.

En las imágenes que ella publicó en su cuenta de Instagram para mostrar el outfit que usó también se ve su espalda, el detalle del beso que trae marcado en la piel, y que el vestido se amarra con un nudo en la parte superior de su cuello. Esta publicación de Danna Paola superó los 513,000 me gustas en Instagram, red social en la que la mexicana tiene más de 34,4 millones de seguidores.

Danna Paola fue una de las conductoras de la premiación en compañía de Eduin Caz, de Grupo Firme, Prince Royce y la presentadora dominicana de ‘El Gordo y La Flaca’, Clarissa Molina, quien lució un atuendo dorado en el que presumió todas sus curvas.

Otra de las mexicanas que también impactó con su look fue Ángela Aguilar, quien se llevó dos galardones a casa: ‘Mejor Álbum Regional Mexicano’, por Mexicana Enamorada, y el de ‘Artista Femenino – On the Rise’. La más pequeña de la familia Aguilar lució un vestido dorado con una diadema y sus labios pintados de color rojo.

