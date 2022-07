Karol G y Grupo Firme se coronan como máximos ganadores de Premios Juventud 2022

Karol G triunfó este jueves en los Premios Juventud 2022 con nueve galardones, entre ellos Álbum del Año por “Kg0516”, dominando por segunda vez la cantante colombiana en menos de un mes unas premiaciones en San Juan dedicadas a la música latina.

La otra cita en la que Karol G arrasó también con nueve galardones fue la tercera edición de los Premios Tu Música Urbano el 23 de junio pasado, que tuvo lugar en el mismo Coliseo de Puerto Rico en el que entregaron hoy los Premios Juventud 2022.

Artista de la Juventud Femenino, La Más Pegajosa (La canción que no puedes dejar de cantar) por “Provenza”, Mi Artista Favorito Streaming y Girl Power (La mejor colaboración entre dos o más artistas femeninas) por “Mamiii” junto a Becky G, fueron algunos premios que obtuvo.

Otros galardones que se llevó la colombiana, que no asistió a los premios, fueron Quiero Más (Influencer o actor que más sigo en las redes y siempre quiero más), El Más Trendy (Marcando las tendencias) y Colaboración OMG (Mejor Colaboración con un artista anglo) con “Don’t Be Shy” junto a DJ Tiesto. View this post on Instagram A post shared by Premios Juventud (@premiosjuventud)

Grupo Firme siguió a Karol G con cuatro premios, entre ellos Mejor Canción Regional Mexicana por “Ya Supérame”. View this post on Instagram A post shared by Premios Juventud (@premiosjuventud) View this post on Instagram A post shared by Premios Juventud (@premiosjuventud) View this post on Instagram A post shared by Premios Juventud (@premiosjuventud)

Mientras que artistas como Farruko, Ángela Aguilar y Becky G empataron con un par de galardones. View this post on Instagram A post shared by Premios Juventud (@premiosjuventud) View this post on Instagram A post shared by Premios Juventud (@premiosjuventud)

Los Premios Juventud, que concede anualmente la cadena Univisión para distinguir a figuras del mundo del entretenimiento y el espectáculo, se celebraron este año por primera vez en Puerto Rico, tras 18 ediciones previas en Miami. View this post on Instagram A post shared by Premios Juventud (@premiosjuventud)

