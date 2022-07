David Ortiz sobre su presunta vinculación con esteroides: “No tenía nada que esconder, yo di la cara”

En una entrevista del periodista Enrique Rojas para ESPN a David Ortiz fue cuestionado sobre los rumores que aseguraban el uso de esteroides en su carrera y aseguró que nunca tuvo “nada que esconder” sobre ello.

A propósito de su recién exaltación al Salón de la Fama del béisbol Ortiz se refirió en primer lugar a un señalamiento realizado por un periódico en 2009 en el que lo incluían en una lista de 104 peloteros que presuntamente habrían usado esteroides.

“Eso surgió de la nada. A todo el que cogieron con esteroides siempre le decían usted se puso esto y dio positivo en esto. Al único que señalaron y no dijeron de qué fue que dio positivo fue a mí. ¿No te encuentras eso medio raro?”, expresó Ortiz hacia Rojas.

Posteriormente habló de la polémica con el diario y señaló que él siempre le plantó la cara a los señalamientos y que nunca se escondió.

“Yo no tenía nada que esconder, yo di la cara“, comentó el ‘Big Papi’.

Ortiz siguió complementando su declaración asegurando que no habrá pelotero alguno que se haya enfrentado a tantos test antidoping como los que tuvo él.

“Quiero que sepan, y que lo tengan claro, que en la MLB, en la historia de la MLB no va a existir un pelotero que le hayan hecho más pruebas que a David Ortiz”, añadió.

“El procedimiento es al azar, y yo estaba en todas las pruebas. Yo en un punto dije está bien, háganme todas las pruebas que ustedes quieran para que después no tengan excusas. Háganmelas todas. Gracias a Dios no fallé ningún test. No tuve problema ninguno. Y di palos hasta el último día que me retiré”, cerró el nuevo integrante del Salón de la Fama del béisbol.

