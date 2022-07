Dominicano David Ortiz reveló que estuvo cerca de renunciar al béisbol: “Cuando Minnesota me bajó a Triple-A yo quería dejar la pelota” [Video]

El legendario cañonero dominicano David Ortiz, que este domingo será exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown, reveló que estuvo a punto de dejar el béisbol luego un momento que vivió con los Twins de Minnesota al poco tiempo de haber sido subido a la MLB.

En una entrevista concedida a la cadena ESPN, el ‘Big Papi’ habló de uno de los peores momentos que tuvo en sus inicio como grandeliga cuando pertenecía a los Twins y que pudo haber cambiado la historia de su carrera de no haber sido por su padre, quien lo motivó a no darse por vencido.

.@davidortiz en exclusiva para ESPN Digital habló de los momentos difíciles que vivió con los Minnesota Twins.#MLBxESPN @Enrique_Rojas1 pic.twitter.com/jDYhTaURm5 — ESPN.com.do🇩🇴 (@ESPN_DO) July 23, 2022

“Cuando Minnesota me baja para Triple-A, yo quería dejar la pelota. Pero cuando voy saliendo del dugout, al primero que me encuentro es a mi papá. Si ese hombre no hubiera estado ahí, la historia mía habría sido diferente”, expresó David Ortiz a ESPN.

A su vez, el nacido en San Pedro de Macorís, República Dominicana, confesó que dicho movimiento realizado por la gerencia de los Mellizos no fue de la mejor manera pues él sabía que merecía estar en las Grandes Ligas, pero que el apoyo de su padre fue fundamental para no rendirse.

“Dios me lo puso ahí a mi papá. Al otro día él hizo que yo me fuera para el play. Cuando me bajaron esa vez, fue una manera horrible. Yo estaba supuesto a ser el primera base titular del equipo y me bajaron en el primer corte, junto cuando bajan a los muchachos de Clase-A o los otros que saben que no van a estar arriba”, puntualizó el ‘Big Papi’.

David Ortiz estuvo en Minnesota durante seis temporadas entre 1997 y 2002. Para el 2003 fue cambiado a los Boston Red Sox y fue allí donde todo cambió y se terminó convirtiendo en uno de los más grandes jugadores que se ha visto en la historia del béisbol.

David Ortiz al Salón de la Fama

Dicho cambio de equipo, fue primordial para para David Ortiz que completó un total de 20 campañas en Las Mayores (14 con Boston), en las que terminó con average vitalicio de .286, 541 jonrones, 1768 carreras impulsadas 1419 anotadas y un OPS de .931.

Dichos números le valieron al expelotero de 46 años para haber sido elegido al Salón de la Fama del béisbol, algo que se hará oficial este domingo con una gran ceremonia que se llevará a cabo en Cooperstown, donde se convertirá oficialmente en el cuarto dominicano que sea inmortalizado.

