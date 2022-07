Family Dollar restira más de 400 productos almacenados incorrectamente

Family Dollar está retirando más de 430 productos de cuidado personal que se almacenaron incorrectamente.

El retiro voluntario incluye productos como medicamentos de venta libre, pasta de dientes, protector solar y jabón de manos.

Los productos se “almacenaron fuera de los requisitos de temperatura etiquetados” y se enviaron a tiendas de todo Estados Unidos del 1 de mayo de 2022 hasta el 10 de junio de 2022, según el aviso compartido a través de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Los clientes que realizaron la compra de alguno de los productos sujetos a retiro pueden devolverlo a la tienda Family Dollar donde fueron comprados para obtener un reembolso. No es necesario un recibo.

En el retiro se incluyen marcas como Alka Seltzer, Bayer, Benadryl, Claritin, Colgate, Crest, Dove, Old Spice Pepcid y Tylenol.

El aviso de retiro no especificó las tiendas afectadas o los estados donde se vendieron los productos. Aunque se señala que no se aplica a Delaware, Alaska, Hawái, ya que ninguna tienda Family Dollar en Delaware recibió ningún producto sujeto a este retiro y Family Dollar no tiene tiendas en Alaska o Hawái.

Family Dollar señala que hasta el momento la empresa no ha recibido quejas de clientes ni informes de enfermedades.

Los clientes que tengan preguntas sobre el retiro pueden comunicarse con el Servicio al Cliente de Family Dollar al 844-636-7687 entre las 9 a.m. y las 5 p.m.

El retiro se produce dos meses después de que la compañía realizara el cierre de su centro de distribución en West Memphis, Arkansas.

El cierre se dio luego de que, a principios de año la FDA informó condiciones insalubres detectadas durante una inspección en el depósito que concluyo el 11 de febrero. Se encontraron roedores vivos, roedores muertos, heces y orina de roedores, aves muertas y excrementos de aves.

Se recuperaron más de 1100 roedores muertos de la instalación luego de una fumigación en enero de 2022.

Las condiciones provocaron el retiro a gran escala de alimentos, suplementos dietéticos, medicamentos, así como cosméticos que fueron enviados a 404 tiendas en Alabama, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Missouri y Tennessee y emitió una alerta para los productos comprados desde el 1 de enero de 2021.

