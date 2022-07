Neymar Jr. sobre su futuro en Francia: Quiero quedarme en el club

El nombre de Neymar Jr. siempre acapara toda la atención de los medios de comunicación debido a que de alguna u otra manera, algunos clubes están interesados en sus servicios. Sin embargo, en esta oportunidad, el brasileño ha querido mostrar su deseo de permanecer en el Paris Saint-Germain.

Las palabras del delantero de 30 años pueden mantener tranquilos a los seguidores parisinos que, han observado como el alto mando del club ha puesto al sudamericano en la lista de jugadores que son transferibles.

“Todavía quiero quedarme en el club. Hasta ahora el club no me ha dicho nada, así que no sé cuáles son sus planes para mí”, comentó Neymar Jr.

¡Hola, Japón! – Episodio 1



1️⃣er episodio:

✈️ De Paris a Tokyo con @Qatar Airways

❤️💙 Los jugadores se encuentran con los fans en el hotel!

👋 Presentación de Galtier, Mbappé, Messi y Neymar Jr

⚽️ El primer entrenamiento #PSGJapanTour2022 pic.twitter.com/FUzAPG0Rnj — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) July 17, 2022

Neymar Jr. a pesar de ser un jugador de élite mundial, en el Paris Saint-Germain no ha sido y esto ha llevado a los parisinos a buscar la manera de desprenderse de él y más cuando los resultados no han sido los esperados en cuanto a títulos.

“Hablé de su situación en rueda de prensa. Después de lo que pasará en un futuro próximo, cuando cierre el mercado de fichajes, no sé. Anunciamos que se va, anunciamos que se queda. No he tenido una entrevista individual con él sobre este aspecto. Pero no me parece que le moleste todo lo que se pueda decir de él y de su situación en el club, a través de los entrenamientos, y la alegría que tiene en los entrenamientos “, comentó Galtier.

Solamente se deberá esperar que transcurre durante lo que queda de mercado de fichajes. Además, un posible traspaso por el brasileño, sigue siendo mucho más complicado que mantener su elevada ficha en los parisinos.

A pesar de esto, Neymar Jr. ya transmitió su deseo de mantenerse en el club y dar el golpe definitivo junto al argentino Lionel Messi y al recién renovado Kylian Mbappé; un tridente que ha prometido mucho, pero que no logran los objetivos.

Lee También:

Neymar rompe el silencio sobre su posible salida del PSG: “La gente habla demasiado, quiero quedarme”

No quieren a Neymar: PSG quiso cambiar al brasileño con el Manchester City pero fue rechazado

PSG le abre la puerta de salida a 11 futbolistas: “por ahora” no aparece Neymar en la lista negra