Selena Gomez cumple 30 años: un recorrido por su carrera

El 22 de julio de 1992, nació en Grand Prairie, Texas, la actriz y cantante Selena Gomez, una de las más grandes figuras del mundo del espectáculo, en una carrera que a lo largo de los años se ha consolidado debido a su gran talento, aunque también ha estado envuelta en algunas situaciones incómodas o dramáticas. Sin embargo, ha logrado seguir adelante, con toda una vida por delante.

Gomez comenzó como actriz infantil en “Barney and Friends”, a los 7 años, y luego se convirtió en un nombre familiar mientras protagonizaba el programa de Disney Channel “Wizards of Waverly Place”. Selena interpretó a Alex Russo, un mago en formación que vive en la ciudad de Nueva York y trata de equilibrar las lecciones de magia con los problemas típicos de las adolescentes.

Ella protagonizó el programa durante cuatro temporadas desde 2007 hasta 2012, pero estuvo en Disney Channel en papeles más pequeños antes de eso. Gomez filmó dos pilotos para spin-offs de los programas populares “Lizzie McGuire” y “Suite Life of Zack and Cody”, pero ninguno fue seleccionado.

Apareció en un episodio de “Suite Life of Zack and Cody” como la novia de Cody, Gwen, y tuvo un papel recurrente en “Hannah Montana” como la rival musical de Hannah.

Además de aparecer en algunas películas de “Wizards of Waverly Place” en el canal, Gomez también protagonizó “Princess Protection Program” con su mejor amiga en ese momento, Demi Lovato.

Desde entonces, el currículum cinematográfico de Selena ha crecido para incluir la exitosa animación “Hotel Transylvania”, “Spring Breakers” junto a James Franco y “Getaway” con Ethan Hawke y Jon Voight, entre muchas otras.

Pero también mostró interés por la música y antes de cumplir 16 años firmó un contrato de grabación con el sello Hollywood Records, propiedad de Disney. En 2009, formó una banda de pop adolescente “Selena Gomez & the Scene”, y en septiembre lanzaron su álbum debut, “Kiss & Tell”.

Selena Gomez dice que su madre, quien la tuvo a los 16 años, ha sido la fuerza que ha facilitado su éxito a lo largo de los años: “Mi mamá siempre me ha permitido ser quien quiero ser”.

Hoy, la intérprete de ‘Lose You To Love Me’ se despide de sus 20 años y en una entrevista reciente con The Hollywood Reporter habló sobre cumplir 30.

“Estoy feliz de envejecer. Me parece que mi tolerancia por cualquier tipo de incomodidad, generalmente falta de respeto o lo que sea, incluso cosas innecesarias, me siento tan feliz de que ya no me esté dominando” Selena Gomez

Y agregó: “Mis emociones son mías y puedo sentirlas como quiera sentirlas. Pero voy a tener una fiesta porque estaba como, ‘¿Sabes qué? Todos mis amigos en casa están casados ​​y tienen hijos, así que voy a hacer mi propia fiesta”.

En sus 30 años, Selena Gomez ha experimentado muchos altibajos con respecto a su salud, carrera y vida romántica, pero siempre logra darle un giro positivo a todo.

