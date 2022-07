Este castillo escocés del siglo XV sale a la venta por $3 millones; incluye bar de whisky y destilería

Un impresionante castillo del siglo XV ha salido al mercado por alrededor de $ 2.9 millones de dólares, mismo que incluye con una destilería y un bar de whisky de fama mundial.

Dornoch Castle, Sutherland, ubicado en Escocia, en el Reino Unido, se utilizó por última vez como residencia principal en 1947 antes de convertirse en un hotel.

Pero los vendedores dijeron que el ‘castillo acogedor’ de 22 habitaciones sería un ‘hogar familiar increíble’ para las personas que buscan escapar a las Tierras Altas de Escocia.

Los propietarios actuales, que han tenido la propiedad desde el año 2000, han restaurado minuciosamente el castillo para que recupere su antiguo esplendor.

Sus características originales se han conservado a lo largo de los siglos, incluida una torre con torretas de cinco pisos, paredes de piedra vista, vigas de madera e impresionantes chimeneas.

El castillo ‘único en su tipo’ viene con su propio restaurante y bar de whisky, con una variedad de maltas raras y premium de todo el mundo.

Una bodega abovedada se utiliza actualmente como comedor privado, con capacidad para solo 12 personas, y una destilería en los terrenos produce whisky de “estilo antiguo” y ginebra artesanal.

También existe la posibilidad de agregar otros 10 dormitorios al castillo catalogado como grado B.

La firma de bienes raíces David Britton emitió un comunicado diciendo que aquí hay una “oportunidad rara y emocionante” de poseer una parte de la historia escocesa. David Britton apuntó: “Es único en su clase.

“Los propietarios viven a seis horas de distancia de nosotros, pero querían que lo comercializáramos por nuestro uso ingenioso de las redes sociales, el recorrido en video personalizado y la pasión por las propiedades de larga duración”.

Además, aseguró que el castillo fue una residencia privada hasta 1947, y se debe considerar que tiene potencial residencial en una impresionante ubicación en las Tierras Altas.

El castillo se encuentra frente a una catedral del siglo XIII, está al lado del campo de golf Royal Dornoch y también se ha utilizado como lugar de celebración de bodas en el pasado.

