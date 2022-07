5 cervezas extrañas que probablemente no sabías que existían

La cerveza es una bebida alcohólica milenaria. Actualmente se pueden encontrar en una gran variedad de cervezas, de distintos tipos, graduaciones alcohólicas y diversidad de sabores como chile, chocolate y café. Veremos cuáles son algunas de las cervezas más bizarras, incluyendo aquellas con ingredientes como testículos de toro.

Hvalur de la cervecería Stedji ubicada en Islandia, es una de las cervezas más controvertidas del mundo. Esta cerveza al 5.2% se elabora con agua islandesa pura, cebada, lúpulo de bayas y el ingrediente principal, testículo de ballena ahumado con excremento de oveja.

La cerveza se vende por un período limitado para conmemorar el mes de invierno islandés de Thorri.

Rocky Mountain Oyster Stout de la cervecera Wynkoop está hecha con maltas de Colorado (E.E.U.U), cebada tostada, siete maltas especiales, lúpulo Styrian Goldings y testículos de toro recién cortados y tostados. Tiene 7.5% ABV.

La nueva versión enlatada Rocky Mountain Oyster Stout se vende en paquetes de dos latas etiquetadas de 12 onzas.

Ghost Face Killah de Twisted Pine Brewing Company es una de las cervezas más picantes que puedes encontrar. La cerveza de 5.2 % de ABV tiene seis variedades de chile, incluido el Bhut Jolokia o ghost pepper, también contiene chiles serrano, jalapeño, habanero, fresno y anaheim.

“Agonía total para la mayoría, pero euforia absoluta para unos pocos”, comparte la cervecera de Colorado.

'Snake Venom' beer might be the strongest in the world. https://t.co/Id5KG5jTIv pic.twitter.com/GHJV22kroj

— Food & Wine (@foodandwine) March 3, 2018