Cuáles son las cervezas con más alcohol del mundo

Las cervezas con bajo grado de alcohol y sin alcohol están teniendo su momento, al igual que las hard seltzers se mantienen en tendencia. Sin embargo, las cervezas artesanales, entre las que encuentran las cervezas con mayor graduación alcohólica, también han aumentado sus ventas, al menos en Estados Unidos.

Mientras las cervezas regulares suelen tener alrededor de 5% de alcohol, hay cervezas artesanales que superan el 50% de alcohol por volumen, una cantidad superior al vodka, whiskey, tequila y otros destilados que tienen 40% de alcohol.

Cuanto mayor sea el ABV (alcohol por volumen), más alcohol contiene una bebida. Por ejemplo, si tiene una botella de cerveza de 12 onzas con un 4.0% de alcohol, significa que la botella contiene 0.48 onzas de alcohol puro.

Enlistamos 7 de las cervezas con mayor graduación alcohólica del mundo:

'Snake Venom' beer might be the strongest in the world.

Snake Venom es la cerveza más fuerte del mundo. Es fabricada desde 2013 por la cervecería escocesa Brewmeister. El perfil de sabor es dulce, afrutado, a nuez y ahumado.

Cada sorbo de Snake Venom es más fuerte que el tequila, incluso tiene una etiqueta de advertencia. No se debe tomar como una cerveza norma; la cervecería recomienda beberla en porciones de 35 ml.

A diferencia de otras cervezas regulares, no es carbonatada. “El líquido es demasiado denso y, por lo tanto, no puede contener las burbujas de la misma manera que una lata de cerveza estándar”, dijo a Thrillist un portavoz de Brewmeister.

It's at 60% ABV, the high alcohol beer hits hard, on the night and in the morning.

Armageddon también es cerveza de Brewmeister. Es suave y sedosa en boca; oscura, ahumada y cálida. Elaborada con malta cristal, trigo y copos de avena. El agua que se usa procede de manantiales de Escocia.

Start the Future es fabricada por Koelschip, una microcervecería holandesa. Las reseñas de Beer Advocate describen que su sabor no es tan agradable. “Esta bebida es muy dulce, muy alcohólica y, de alguna manera, incluso ligeramente amarga al final”, dice uno de los comentarios. “Esta cosa era terriblemente mala”, agrega el consumidor.

