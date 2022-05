Las mejores cervezas del mundo 2022: cuáles ganaron la World Beer Cup de este año

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La Asociación de Cerveceros (BA) anunció cuáles son los ganadores de la World Beer Cup 2022 en la que se premian a las mejores cervezas comerciales del mundo.

Tras una pausa de dos años, se celebró la competencia más grande hasta la fecha, en la que se incluyeron 10,542 entradas de 2,493 cervecerías que representan a 57 países.

Se calificaron 103 categorías de estilos de cerveza con la oportunidad de obtener oro, plata y bronce en cada una de ellas.

Mejores cervezas del mundo

Cerveza de trigo americana: For-scythe de Cherry Street Brewpub – Halcyon, Estados Unidos.

Lager estilo americano: Tremor California Light Lager de Seismic Brewing Co., Estados Unidos.

Lager ámbar estilo americano: Ziegler de MadTree Brewing Co., Estados Unidos.

Lager lupulada: Italian Pilsner de Ponderosa Brewing, Estados Unidos.

Pilsener al estilo americano: Dieguito de Pizza Port Bressi Ranch, Estados Unidos.

Pilsener estilo bohemio: Over the Ivy de Confluence Brewing Co., Estados Unidos.

Pilsener estilo alemán: ABK Pils de ABK Betriebsgesellschaft der Aktienbrauerei Kaufbeuren, Alemania.

Pilsener Internacional o Lager Internacional: Warehouse Lager de Neshaminy Creek Brewing Co., Estados Unidos.

Ale estilo belga americana: Brother Harker Patersbier de American-Belgo-Style Ale, Estados, Unidos.

Ale inglesa: Sunshine Blonde de LazyG Brewhouse, Estados Unidos.

Ámbar estilo americano/Ale roja: Amber Ale de Rebellion Brewing Co., Canadá.

Black ale de estilo americano o Stout de estilo americano: Black Bucket de Kinnegar Brewing, Irlanda.

Pale aleestilo americano: Figueroa Mountain Mosaic de Figueroa Mountain Brewing Co. – Santa Barbara, Estados Unidos.

Pale ale internacional: Hello, LA de Highland Park Brewery, Estados Unidos.

Pale ale fuerte estilo americano: California Lounge Chair de Kern River Brewing Co. – The Backyard, Estados Unidos.

India pale ale estilo americano: Hop-Fu! de North Park Beer Co., Estados Unidos.

India pale ale jugosa o brumosa: Rhymes Like Dimes de Xül Beer Co., Estados Unidos.

Cerveza fuerte de especialidad de estilo belga: Anosteké Blonde de Brasserie du Pays Flamand, Francia.

Helles estilo Munich: Meanwhile Lager de Meanwhile Brewing Co., Estados Unidos.

Stout fuerte envejecida en madera y en barrica: Ruckus de Melvin Brewing, Estados Unidos.

Cerveza de chile: Holla! Jalapeno Cream Ale de Ooga Brewing Co., Estados Unidos.

Cerveza de chocolate: Chocolate Stout de Fort Myers Brewing Co., Estados Unidos.

Cerveza de café: Gusto Crema Coffee Ale de Georgetown Brewing Co., Estados Unidos.

Los países con más premios fueron: Estados Unidos con 252, Canadá con 14 y Alemania con 11.

En esta edición de la World Beer Cup, Colombia obtuvo su primer premio con Pola Del Pub por su participación en la temporada especial “Saison Con Miel”.

Las cervezas fueron evaluadas por un panel de élite de 226 jueces de 28 países. Los premios se entregaron el jueves pasado en el Centro de Convenciones de Minneapolis.

La Asociación de Cerveceros es una asociación que representa a más de 5600 cervecerías estadounidenses, dedicada a cerveceros artesanales pequeños e independientes.

