Audrina Patridge recordó el momento en que Leonardo DiCaprio intentó coquetear con ella

Audrina Patridge, quien es una actriz y modelo estadounidense, recordó la ocasión en que voló a Las Vegas para asistir a la fiesta de cumpleaños de un príncipe, cuando llamó la atención de Leonardo DiCaprio en una celebración posterior en un club cercano.

Aunque para muchas mujeres esto podría significar la realización de un sueño, la ex estrella de ‘Hills’ considera la idea de aceptar su invitación para sentarse con él y sus invitados demasiado “intimidante“.

En sus nuevas memorias ‘Choices: To the Hills and Back Again’, la intérprete aseguró: “Estaba allí con algunos de mis compañeros de reparto de la película ‘Sorority Row’, así como con Megan Fox y Brian Austin Green, e incluso con Leonardo DiCaprio… Un mesero se me acercó [en el club] y me dijo que Leo quería invitarme a una copa en su mesa. Miré hacia su mesa y estaba rodeado de supermodelos. Fue intimidante”.

Audrina dijo que iría a su mesa, pero nunca lo hizo, así que Leonardo terminó acercándose a ella para presentarse.

Así lo describió: “Le dije que sabía quién era, obviamente, y charlamos un rato. Me pidió mi número de teléfono y nos enviamos algunos mensajes después del viaje a Las Vegas, pero nunca llegamos a nada“.

Incluso si hubieran salido, la estrella de 37 años cree que la apretada agenda de trabajo que tenía en ese entonces como protagonista del reality show, ‘The Hills’, y la “atención de los paparazzis” habrían hecho “muy difícil que algo funcionara” con el actor de ‘Titanic’, porque él es “muy privado”.

Pero Leo no ha sido el único que ha quedado impactado con el talento y la inteligencia de la actriz. Audrina también afirmó que rechazó una propuesta del actor de ‘Entourage’, Kevin Connolly.

“Los chicos de ‘Entourage’ eran muy famosos entonces, y Kevin Connolly y Adrian Grenier siempre querían a pasar un buen rato”, escribió, alegando que Connolly era “un galán para las damas y súper coqueto”. Aunque aseguró que él platicó con ella “y trató de hacer planes un par de veces”, ella “no estaba interesada en él”.

