Dani Alves llega a Pumas y piensa en el FC Barcelona: “Podré despedirme del Camp Nou como me hubiera gustado”

Experiencia, jerarquía y muchos títulos en su mochila lleva Dani Alves a Pumas UNAM de la Liga MX. El brasileño, y máximo ganador de la historia en el fútbol profesional, vivió su primer full day como jugador de los universitarios y recordó que la vida le tiene preparo un momento especial.

FC Barcelona es y será club importante para la carrera de Alves, con ellos conquistó Champions League y todos los torneos que disputó. Y, a pesar de no tener la salida que hubiese querido de ese club en su segunda etapa, tendrá la posibilidad de regresar al Camp Nou con Pumas para despedirse de los aficionados culés.

El próximo 7 de agosto se disputará el Trofeo Joan Gamper y Pumas resultó ser el invitado por los catalanes tras la negativa de la AS Roma. Por esas cosas de la vida, Dani Alves llegó al equipo mexicano y formará parte de la expedición.

“La vida me regala esto. Podré despedirme como me hubiera gustado”, explicó en una entrevista a TUDN News.

Le preguntaron por su salida del conjunto que ahora dirige Xavi Hernández y reconoce que le hubiese gustado que la directiva catalana le avisara antes sobre su salida para manejar mejor su despido.

“La penúltima vez que estuve me sacaron por la puerta de atrás. Después fue porque acabó mi contrato. ¿Qué sucede? Nada, ciao. No esperaba mucho más porque firmé por seis meses”, agregó.

Le da crédito a la Liga MX

Lo interrogaron por el nivel de la liga mexicana de fútbol y defendió la que será desde ahora su competición.

“Los que la desacreditan lo hacen de forma errónea. Cuentan con muy buenos porteros y tratan muy bien el balón”.

También admitió que le gusta la filosofía de Pumas y la manera en la que se involucra con la sociedad: “Es más que fútbol, es una universidad que da derechos igual a todos. Une a la sociedad y forma personas: eso me apasiona, me vuelve loco. La vida no es solo fútbol, mi alma tiene corazón y por eso estoy aquí”. Nuestro nuevo refuerzo se presenta ante los medios en Cantera. #OrigenDeLaPasión #SoyDePumas https://t.co/rtCCufKYPZ— PUMAS (@PumasMX) July 23, 2022

Tuvo un encuentro con la cantera del equipo, presentó que jugará con la camiseta 33 y dejó claro lo que va a querer dejar en Pumas: “Soy una persona que le gusta dejar un legado a las perdonas más jóvenes, para que ellos puedan seguir luchando y soñando”.

También saludó al argentino Eduardo ‘Toto’ Salvio, quien fue el fichaje rimbombante del club antes de su arribo. Con él intentará hacer una dupla explosiva por el costado derecho.

